Фонд TMT Investments впервые проинвестировал финтех-проект. Компания вложила £150 тысяч ($186,7 тысячи) в цифровой банк 3S Money Club . Об этом Rusbase рассказал cооснователь и директор по стратегическому развитию TMT Investments Герман Каплун.

Он уточнил, что в раунде приняли участие и другие инвесторы. Общая сумма сделки составила £665 тысяч (почти $828 тысяч). Весь проект в настоящее время оценивается в £10 млн ($12,4 млн).

TMT Investments планирует в дальнейшем дополнительно вложить в проект £150 тысяч.

Полученные деньги 3S Money Club направит на развитие бизнеса.

3S была основана в Великобритании в 2009 году Иваном Жизневским и Андреем Дикушин. Компания предоставляет услуги онлайн-банкинга, ориентированного на международную торговлю.

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