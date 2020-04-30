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TMT Investments впервые проинвестировал финтех-проект

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Фонд TMT Investments впервые проинвестировал финтех-проект. Компания вложила £150 тысяч ($186,7 тысячи) в цифровой банк 3S Money Club. Об этом Rusbase рассказал cооснователь и директор по стратегическому развитию TMT Investments Герман Каплун.

TMT Investments впервые проинвестировал финтех-проект

Он уточнил, что в раунде приняли участие и другие инвесторы. Общая сумма сделки составила £665 тысяч (почти $828 тысяч). Весь проект в настоящее время оценивается в £10 млн ($12,4 млн).

TMT Investments планирует в дальнейшем дополнительно вложить в проект £150 тысяч. 

Полученные деньги 3S Money Club направит на развитие бизнеса.

3S была основана в Великобритании в 2009 году Иваном Жизневским и Андреем Дикушин. Компания предоставляет услуги онлайн-банкинга, ориентированного на международную торговлю.

Фото: Unsplash

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ВОЗМОЖНОСТИ

30 апреля 2020

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30 апреля 2020

Open Innovation Program

30 апреля 2020

Бизнес-инкубатор Elnite

30 апреля 2020

E-com Success

30 апреля 2020

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