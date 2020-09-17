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TMT Investments объявил о шести новых сделках по итогам первого полугодия

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Инвестиционная компания TMT Investments опубликовала отчет за первое полугодие 2020 года, в котором сообщила о шести новых сделках.

TMT Investments объявил о шести новых сделках по итогам первого полугодия

Компании, в которые TMT Investments впервые вложил средства:

  • Moeco — берлинский разработчик сервисной платформы, позволяющей клиентам развертывать городские сети IoT с использованием blockchain. Компания основана россиянином Дмитрием Гориловским (бывший сотрудник Yota и один из участников проекта YotaPhone). Сделка была закрыта в июле 2020 года, сумма инвестиций составила $1 млн.
  • Volumetric Biotechnologies — компания по производству биоматериалов и 3D-биопринтинга получила $200 тысяч в июле 2020 года.
  • Feel Holdings Limited — производит пищевые добавки и витамины, работает по подписке. TMT Investments вложил в компанию 262 тысячи фунтов стерлингов (почти $338 тысяч по курсу ЦБ РФ на 16 сентября).

Портфельные компании TMT Investments:

  • Pipedrive — CRM-платформа, созданная специалистами для специалистов по продажам. В июле стартап получил от фонда $1,63 млн.
  • Hugo — суперапп, предоставляющий услуги доставки еды, продуктов, доставку из аптек, транспортные и другие услуги. Работает в Сальвадоре. В августе стартап получил $1 млн.
  • Scentbird — российский сервис доставки парфюмерии, работает по подписке. Компания получила $329,9 тысячи.
Фото: Unsplash

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