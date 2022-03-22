Иностранцы стали искать партнеров для управления российским бизнесом

Зарубежные бизнесмены в России стали искать местных партнеров для управления компаниями. Среди вариантов — и продажа, и сделки с возможностью в будущем возобновить работу.
В 2021 году в инвестиционную компанию Aspring Capital не обратился ни один предприниматель по вопросу о передачи управления активами партнеру в России. В этом году компания получила десять таких обращений и их число продолжает расти, пишет РБК,
Эту тенденцию изданию подтвердили в Sputnik Group. В компании подтвердили, что ведутся переговоры и о передаче активов под упраление местных партнеров, и о дальнейшей продаже. Заинтересованность в таких сделках проявляют обе стороны — и российские инвесторы, и иностранные компании.
В 2022 году рынок сузится еще сильнее и изменится характер сделок, предполагают в Aspring Capital. Больше всего изменится поведение зарубежных бизнесов с представительствами в России, считают в компании: в нынешней ситуации предпринимателей будут интересовать реструктуризация долговой нагрузки и передача бизнеса российскому партнеру.
Эксперты уверены, что зарубежные бизнесмены чаще хотят сохранить свои активы, передав их надежному партнеру, и при этом при возможности вернуться на российский рынок. Подобными вариантами больше интересуются крупные компани, например, табачные, которые занимают около 20% в структуре российского рынка.
Часть компаний также готова продать свой бизнес в стране. В зависимости от страны компании наблюдается и разный подход к сделкам по продаже: некоторые готовы ждать выгодных предложений, другие готовы продать и закрыть все сразу.
Cделки с компаниями из недружественных стран нужно будет подтверждать в правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.
Перед сделкой с физическим или юридическим лицом в стране из указанного списка необходимо подать заявление, в котором «должна содержаться исчерпывающая информация о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании».
Помимо четкого одобрения или отказа комиссия может выдать также разрешение на сделку при выполнении определtнных условий. Со списком недружественных стран можно ознакомиться здесь.
Фото на обложке: Jacob Lund /
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