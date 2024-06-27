Банк «Точка» предупредил о техническом сбое

Банк для предпринимателей «Точка» предупредил о техническом сбое в работе своих сервисов. Компания занимается устранением проблемы.

В организации отметили, что из-за технических неполадок не работают «многие сервисы».

«Проблема произошла на стороне одного из внешних центров обработки данных», — говорится в сообщении «Точки» в Telegram.

Там указали, что понимают обеспокоенность клиентов и делают все возможное для скорейшего восстановления работы.

Ранее сбой у «Точки» случился в марте этого года. Тогда клиенты массово жаловались на проблемы со входом в личный кабинет, оформлении документов и другие.

Фото на обложке: Dilok Klaisataporn / Shutterstock