Банк «Точка» предупредил о техническом сбое

Банк для предпринимателей «Точка» предупредил о техническом сбое в работе своих сервисов. Компания занимается устранением проблемы.
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В организации отметили, что из-за технических неполадок не работают «многие сервисы».
«Проблема произошла на стороне одного из внешних центров обработки данных», — говорится в сообщении «Точки» в Telegram.
Там указали, что понимают обеспокоенность клиентов и делают все возможное для скорейшего восстановления работы.
Ранее сбой у «Точки» случился в марте этого года. Тогда клиенты массово жаловались на проблемы со входом в личный кабинет, оформлении документов и другие.
Фото на обложке: Dilok Klaisataporn /
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