В работе сайта и приложения банка «Точка» произошел сбой. Клиенты организации столкнулись с трудностями при входе в личный кабинет, оформлении документов в приложении и проведении платежей. «Точка» уже устраняет проблему.

Пользователи сервисов банка «Точка» массово пожаловались на сбой в работе интернет-ресурсов организации. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, а также множество сообщений о неполадках в официальной группе «Точки» в соцсети «ВКонтакте».

У клиентов банка наблюдаются проблемы в частности при входе в личный кабинет, оформлении документов в приложении и проведении платежей по QR-коду.

По данным Downdetector, жалобы на некорректную работу сервисов «Точки» начали поступать около 12:00 мск. В пресс-службе банка в сообществе «ВКонтакте» пояснили, что уже решают проблему.

«Мы делаем всё, чтобы решить проблему как можно скорее. Обязательно сообщим, когда всё исправим», – говорится в сообщении банка.

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