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«Точка» запустила сервис для создания онлайн-магазинов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Банк для предпринимателей «Точка» запустил сервис, который поможет представителям бизнеса быстро и удобно открыть собственный интернет-магазин. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

«Точка» запустила сервис для создания онлайн-магазинов

В сервисе «Точка Реклама» можно запустить онлайн-магазин за 40 секунд, говорят в организации. При подключении сервиса полный функционал будет доступен в течение 14 дней. Затем начнет действовать платная подписка.

Для генерации своего магазина предпринимателю потребуется заполнить небольшую анкету, в которой нужно указать основные параметры будущего сайта. Затем необходимо загрузить список товаров и добавить варианты оплаты и доставки. Этой информации будет достаточно для создания онлайн-магазина с оптимальными SEO-настройками. На завершающем этапе можно выбрать оформление сайта.

Кроме того, сервис поможет решить вопрос с договором со СДЭК или эквайрингом. Сервис предоставляет бесплатный домен, но владелец бизнеса может использовать свой.

Сервис создает интернет-магазин под структурированный перечень товаров. Сейчас пользователям уже доступна загрузка в формате YML-фида (формат «Яндекс Маркета»), а в ближайшее время появится возможность загружать список товаров в формате таблицы Exсel или Google Sheets, а также автоматически выгружать товары напрямую из своего кабинета в Ozon или Wildberries. 

Ранее бесплатную платформу с похожим функционалом представил Tinkoff eCommerce. Она позволяет с помощью конструктора собрать свой интернет-магазин и сразу принимать платежи.

Фото на обложке: Rymden / Shutterstock

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