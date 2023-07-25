«Точка» запустила сервис для создания онлайн-магазинов

Банк для предпринимателей «Точка» запустил сервис, который поможет представителям бизнеса быстро и удобно открыть собственный интернет-магазин. Об этом рассказали в пресс-службе банка.
В сервисе «Точка Реклама» можно запустить онлайн-магазин за 40 секунд, говорят в организации. При подключении сервиса полный функционал будет доступен в течение 14 дней. Затем начнет действовать платная подписка.
Для генерации своего магазина предпринимателю потребуется заполнить небольшую анкету, в которой нужно указать основные параметры будущего сайта. Затем необходимо загрузить список товаров и добавить варианты оплаты и доставки. Этой информации будет достаточно для создания онлайн-магазина с оптимальными SEO-настройками. На завершающем этапе можно выбрать оформление сайта.
Кроме того, сервис поможет решить вопрос с договором со СДЭК или эквайрингом. Сервис предоставляет бесплатный домен, но владелец бизнеса может использовать свой.
Сервис создает интернет-магазин под структурированный перечень товаров. Сейчас пользователям уже доступна загрузка в формате YML-фида (формат «Яндекс Маркета»), а в ближайшее время появится возможность загружать список товаров в формате таблицы Exсel или Google Sheets, а также автоматически выгружать товары напрямую из своего кабинета в Ozon или Wildberries.
Ранее бесплатную платформу с похожим функционалом представил Tinkoff eCommerce. Она позволяет с помощью конструктора собрать свой интернет-магазин и сразу принимать платежи.
Фото на обложке: Rymden /
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