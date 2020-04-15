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Банк «Точка» открыл фонд взаимопомощи для бизнеса объемом от 10 млн рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Банк «Точка» объявил об открытии фонда помощи предпринимателям и предприятиям, чей бизнес пострадал от ситуации с пандемией коронавируса. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Банк «Точка» открыл фонд взаимопомощи для бизнеса объемом от 10 млн рублей

Подать заявку на безвозмездную материальную помощь может каждый клиент банка. Фонд будет пополняться за счет взаимодонатов — добровольных взносов клиентов банка. Кроме того, «Точка» внесет в него 10 млн рублей собственных средств.

Передать деньги пострадавшим можно двумя способами: установить процент для перечисления с каждого платежа или пожертвовать любую сумму в интернет-банке.

Поступившие средства будут распределяться между ИП и организациями по следующим критериям:

  • в первую очередь финансовую помощь смогут получить компании старше одного года из пострадавших отраслей;
  • те, кто не может договориться с арендодателем об арендных каникулах;
  • те, кому нужны деньги на выплату зарплаты сотрудникам.

Лимит единовременной выплаты — 200 тысяч рублей, отчеты о переводах будут опубликованы на главной странице проекта.

В настоящее время фонд помощи работает только для клиентов «Точки», но в будущем у всех желающих появится возможность сделать взнос.

Фото: Unsplash

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