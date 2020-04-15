Банк «Точка» открыл фонд взаимопомощи для бизнеса объемом от 10 млн рублей

Банк «Точка» объявил об открытии фонда помощи предпринимателям и предприятиям, чей бизнес пострадал от ситуации с пандемией коронавируса. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Подать заявку на безвозмездную материальную помощь может каждый клиент банка. Фонд будет пополняться за счет взаимодонатов — добровольных взносов клиентов банка. Кроме того, «Точка» внесет в него 10 млн рублей собственных средств.

Передать деньги пострадавшим можно двумя способами: установить процент для перечисления с каждого платежа или пожертвовать любую сумму в интернет-банке.

Поступившие средства будут распределяться между ИП и организациями по следующим критериям:

в первую очередь финансовую помощь смогут получить компании старше одного года из пострадавших отраслей;

те, кто не может договориться с арендодателем об арендных каникулах;

те, кому нужны деньги на выплату зарплаты сотрудникам.

Лимит единовременной выплаты — 200 тысяч рублей, отчеты о переводах будут опубликованы на главной странице проекта.

В настоящее время фонд помощи работает только для клиентов «Точки», но в будущем у всех желающих появится возможность сделать взнос.

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