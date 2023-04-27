«Точка» запустила валютные операции в грузинских лари

Банк для предпринимателей «Точка» запустил валютные операции в грузинских лари, сообщили RB.RU в кредитной организации.
Такой шаг в банке объяснили стремлением упростить клиентам взаимодействие с контрагентами из Грузии. Платежи можно осуществлять в любой банк страны.
Услуга доступна для держателей валютных счетов в «Точке». Комиссия за перевод будет зависеть от тарифа.
В минувшем году товарооборот между РФ и Грузией вырос на 52%. Сегодня страна является одним из ключевых торговых партнеров России.
Кроме того, Грузия стала одним из наиболее популярных направлений среди россиян для релокации.
После объявления в РФ частичной мобилизации границу с Грузией пересекли более 700 тыс. российских граждан. Такие данные приводила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
В феврале в грузинский парламент внесли резолюцию о сокращении срока безвизового пребывания россиян в стране. Парламентарии от оппозиционной партии выступили против «неконтролируемой миграции».
Фото на обложке: Yulia Grigoryeva /
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