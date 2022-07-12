«Точка» купила рекламную группу Арсена Ревазова «Мэрилин»

Финтех-компания «Точка» (называет себя «банком для предпринимателей и предприятий») стала владельцем рекламной группы «Мэрилин», куда входят агентство «Блондинка.Ру», платформа автоматизации интернет-рекламы Marilyn и рекламный сервис для малого бизнеса Aori. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе «Точки».

82,25% «Мэрилин» до сделки принадлежало Арсену Ревазову, 17,75% — ее гендиректору Татьяне Костенковой. Теперь 100% ГК владеет финтех-компания.

По данным газеты «Коммерсантъ», сумма сделки могла составить 700 млн рублей. Эксперты считают, что покупка сервисов вписывается в тренд развития собственных рекламных систем и может способствовать росту профильного бизнеса «Точки».

«Точка» находится под контролем государственного «Траста», традиционно называет себя «банком для предпринимателей», но не имеет соответствующей лицензии, работает с «Открытием» и «Киви-банком».

В компании не раскрывают, какие еще юрлица вошли в периметр сделки.

По итогам сделки все три компании — «Блондинка.Ру», Marilyn и Aori — получат новое имя «Точка Реклама», группу возглавит Татьяна Костенкова.

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