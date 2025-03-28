«Точка» запустила бесплатный конструктор интернет-магазинов «Точка стор»
Банк для предпринимателей «Точка» представил бесплатный конструктор для создания интернет-магазинов — «Точка стор». Сервис позволяет подключить эквайринг, онлайн-классу и доставку, сообщили Русбейс в пресс-службе кредитной организации.
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Кому это нужно? «Точка стор» ориентирован на продавцов на маркетплейсах, предпринимателей, специалистов сферы услуг, блогеров, представителей инфобизнеса и небольших брендов, которые ведут деятельность в соцсетях, уточнили в банке. Сейчас сервис доступен лишь клиентам «Точки», но в планах кредитной организации — открыть конструктор для всех.
Функции конструктора. Сервис позволяет создать интернет-магазин самому — описать товар или услугу, добавить фото и указать цены. Интернет-магазин можно сделать как полнофункциональный сайт в браузере или в виде мини-приложения в Telegram. Во втором случае покупатель сможет добавлять товары в корзину, оплачивать и оформлять доставку прямо в мессенджере, отметили в банке.
В «Точку стор» также встроен прием платежей через банковские карты, Систему быстрых платежей или в рассрочку. Сервис сам формирует чеки в соответствии с требованиями 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» и отправляет их покупателю.
Доставку заказов выполняет партнер, у которого больше 8 тыс. пунктов выдачи в России. «Ведомости» пишут, что речь идет о Boxberry. В будущем «Точка» планирует добавить больше логистических решений, уточнили в банке.
- Конструктор интернет-магазинов также разрабатывает «Яндекс». Релиз продукта запланирован на август–сентябрь 2025 года, говорил в середине марта источник «Ведомостей». По его словам, сервис должен стать аналогом канадского Shopify, который предоставляет инструменты для создания и ведения онлайн-бизнеса.
Фото на обложке: RSplaneta / Shutterstock / FOTODOM
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