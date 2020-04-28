Почта Mail.ru запустила конкурента Evernote для планирования задач

Почта Mail.ru запустила сервис для планирования задач. В Mail.ru Group рассказали Rusbase, что он составит конкуренцию планировщикам и заметкам вроде Evernote.

Сервис Todo.Mail.ru позволяет составить список домашних дел или покупок, фильмов, книг и других развлечений на время карантина. В нем можно выделить приоритетные задачи и поставить напоминания о важных событиях.

С помощью планировщика от Mail.ru можно также создавать списки рабочих задач, ставить дедлайны и фиксировать их выполнение. При этом пользователи могут ставить и отмечать выполненные задачи при отсутствии интернета.

Сервис работает как в мобильной, так и в десктопной версии, данные с разных устройств синхронизируются.

Интерфейс сервиса минималистичен. В Mail.ru пояснили, что такое оформление необходимо для экономии трафика, если пользователь работает в месте, где есть проблемы с сетью.

К сервису можно перейти из Почты Mail.ru — кнопка «Задачи» появилась в боковом меню. Быстрый доступ есть также в мобильном приложении почты для Android, в ближайшее время он запустится и в версии для IOS. Планируется интеграция задач с календарем и голосовым ассистентом «Марусей».

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