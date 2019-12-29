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Проект по установке вендинговых автоматов в такси Togobox нашел инвестора

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Компания «Мобильный продукт» (бренд Togobox), предлагающая установку в такси вендинговых автоматов, нашла инвесторов. Одним из них стал Артем Козовой — сын экс-совладельца угольной компании «Распадская» Геннадия Козового. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Проект по установке вендинговых автоматов в такси Togobox нашел инвестора

Артем Козовой получил 32% в ООО «Мобильный продукт», его партнеры по другим бизнесам Евгений Беляевский и Алексей Матющенко — по 17%, остальные 34% остались у основателя Togobox Евгения Кокотюхи.

Общие инвестиции в проект составили 34 млн рублей, в течение года сумму планируется довести до 73 млн рублей, уточнил Кокотюха.

Автоматы Togobox уже установлены в 247 такси в Москве и 112 — в Петербурге, сообщил основатель проекта.В них доступно более 20 наименований продуктов, например, батончики, жвачка и вода, которые можно приобрести с помощью смартфона через QR-код.

По словам Кокотюхи, с каждой покупки водитель зарабатывает 20% от стоимости. Компания сотрудничает в том числе с Mars и PepsiCo, утверждают в Togobox.

Представитель Mars подтвердил факт партнерства. В PepsiCo сообщили, что тестируют различные каналы продаж, но пока готовы рассказать только о партнерстве с проектом RideBar.

О запуске мини-баров в такси в партнерстве с RideBar, Mars и PepsiCo в июле объявил агрегатор «Ситимобил». Мини-бары «получили положительный отклик как среди пассажиров, так и среди водителей», сообщил газете директор по связям с общественностью «Ситимобила» Георгий Лобушкин.

Сейчас в Москве, по его словам, более ста автомобилей сервиса оборудованы такими автоматами, «Ситимобил» прорабатывает варианты масштабирования проекта.

По словам опрошенных «Ъ» экспертов, водители заинтересованы в дополнительном доходе, но пассажиры пока не привыкли к таким покупкам.

Фото: Unsplash

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