TON Foundation создали венчурный фонд на $250 млн для стартапов в экосистеме

TON Foundation создали венчурный фонд на $250 млн и акселератор для стартапов, работающих на блокчейне TON. Участвующие в программе проекты могут получить до $250 тыс. инвестиций.
Блокчейн TON, изначально разработанный братьями Дуровыми, но позже переданный сообществу, открывает венчурный фонд на $250 млн и программу-акселератор для стартапов на блокчейне. В рамках 2023 года TON Foundation планирует выделить до $25 млн на развитие проектов, которые «могут оказать значительное влияние на экосистему».
В официальном анонсе уточняется, что участвующие в акселераторе стартапы могут получить финансирование от $50 тыс. до $250 тыс. Менторами и партнерами выступят Gotbit Markets Global, Web3Port, Tonstarter и Cypher Capital Group.
Для участия в программе нужно заполнить анкету. Допускаются только проекты на стадии не ниже MVP с доказательством работы концепта и глубокой интеграцией блокчейна TON.
Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.
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