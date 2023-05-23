TON Foundation создали венчурный фонд на $250 млн для стартапов в экосистеме

TON Foundation создали венчурный фонд на $250 млн и акселератор для стартапов, работающих на блокчейне TON. Участвующие в программе проекты могут получить до $250 тыс. инвестиций.

Блокчейн TON, изначально разработанный братьями Дуровыми, но позже переданный сообществу, открывает венчурный фонд на $250 млн и программу-акселератор для стартапов на блокчейне. В рамках 2023 года TON Foundation планирует выделить до $25 млн на развитие проектов, которые «могут оказать значительное влияние на экосистему».

В официальном анонсе уточняется, что участвующие в акселераторе стартапы могут получить финансирование от $50 тыс. до $250 тыс. Менторами и партнерами выступят Gotbit Markets Global, Web3Port, Tonstarter и Cypher Capital Group.

Для участия в программе нужно заполнить анкету. Допускаются только проекты на стадии не ниже MVP с доказательством работы концепта и глубокой интеграцией блокчейна TON.

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.