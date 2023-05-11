Сервис МТС Travel приобрел права на выпуск онлайн-журнала «Тонкости туризма»

Сервис бронирования отелей МТС Travel приобрел права на технологическую платформу, контент и бренд отраслевого онлайн-журнала «Тонкости туризма». Сумма сделки не раскрывается. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
Покупка не предполагает полную покупку юрлица издания или доли в нем, а также передачу лицензии СМИ. Медиаактив усилит доступ к аудитории экосистемы компании.
Сервис «МТС Travel» также развивает собственный журнал о путешествиях с готовыми маршрутами, рекомендациями по отелям и ресторанам, а также инструкциями.
Собеседники «Ведомостей» оценили покупку «Тонкостей туризма» в 100−150 млн рублей. Дополнительные инвестиции в технологическое развитие всех медиа сервиса составляют примерно 100 млн рублей, отметил представитель сервиса.
МТС Travel был запущен в августе 2022 года. В течение двух лет платформа планирует войти в тройку лидеров среди сервисов бронирования отелей на рынке.
- «МТС Travel» предоставил бесплатный роуминг за зарубежные бронирования отелей на площадке с начала апреля и до конца мая 2023 года (даты амого бронирования могут быть до 31 августа. Пользователям будет доступен мобильный интернет за границей, бесплатный прием входящих вызовов и исходящих звонков.
Фото на обложке: Dmitry Molchanov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
- 2 Фокус на зрелые решения: как МТС работает со стартапами
- 3 «Прыжок на несколько поколений назад»: что происходит с российскими стримингами
- 4 Ловля рыбы голыми руками: как МТС ищет стартапы
- 5 Наплыв аудитории: как технологически подготовиться онлайн-платформам?
ВОЗМОЖНОСТИ
11 мая 2023
11 мая 2023
12 мая 2023