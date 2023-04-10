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«МТС Travel» предоставит бесплатный роуминг за бронирования отелей за рубежом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«МТС Travel» предоставит бесплатный роуминг за зарубежные бронирования отелей на площадке с начала апреля и до конца мая 2023 года (даты амого бронирования могут быть до 31 августа), сообщила компания. Расходоваться будет стандартный пакет услуг, за который клиент платит в России.

«МТС Travel» предоставит бесплатный роуминг за бронирования отелей за рубежом

Пользователям будет доступен мобильный интернет за границей, бесплатный прием входящих вызовов и исходящих звонков. 

В компании не исключили, что сохранят бесплатный роуминг за бронирования зарубежных отелей и после 31 мая, если клиенты проявят интерес к услуге.

По словам вице-президента по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольги Зиборовой, новая опция — «еще один шаг к формированию комплексного продукта для путешественников», который задумывался в рамках «МТС Travel». 

«МТС Travel» запустила сервис бронирования в ноябре 2022 года. Доступ к базе отелей и других объектов предоставляет сервис «Броневик», купленный «МТС Travel» в июле 2022 года.

Фото на обложке: Unsplash

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