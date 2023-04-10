«МТС Travel» предоставит бесплатный роуминг за бронирования отелей за рубежом

«МТС Travel» предоставит бесплатный роуминг за зарубежные бронирования отелей на площадке с начала апреля и до конца мая 2023 года (даты амого бронирования могут быть до 31 августа), сообщила компания. Расходоваться будет стандартный пакет услуг, за который клиент платит в России.

Пользователям будет доступен мобильный интернет за границей, бесплатный прием входящих вызовов и исходящих звонков.

В компании не исключили, что сохранят бесплатный роуминг за бронирования зарубежных отелей и после 31 мая, если клиенты проявят интерес к услуге.

По словам вице-президента по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольги Зиборовой, новая опция — «еще один шаг к формированию комплексного продукта для путешественников», который задумывался в рамках «МТС Travel».

«МТС Travel» запустила сервис бронирования в ноябре 2022 года. Доступ к базе отелей и других объектов предоставляет сервис «Броневик», купленный «МТС Travel» в июле 2022 года.

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