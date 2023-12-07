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Названы топ-5 направлений для новогодних поездок с бюджетом 100 тыс. рублей на двоих

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Аналитики «Яндекс Путешествий» собрали топ-5 направлений для новогодних поездок из Москвы с бюджетом 100 тыс. рублей на двоих. RB.RU делится списком мест, где можно отдохнуть 1-7 января.

Названы топ-5 направлений для новогодних поездок с бюджетом 100 тыс. рублей на двоих

Перелет в обе стороны в Ош (Киргизия) на двоих с багажом обойдется примерно в 61,5 тыс. рублей, а провести шесть ночей в двухместном номере в одном из отелей — 31,5 тыс. рублей. 

Следующее направление, которое предлагают аналитики — Калининград. Перелет туда-обратно для двоих с багажом будет стоить примерно 52 тыс. рублей, а стоимость почти недели в двухместном номере четырехзвездочного отеля — 44 тыс. рублей.

На третьем месте рейтинга — Минеральные воды. Перелет туда-обратно с багажом — около 73 тыс. рублей, проживание в двухметном номере — примерно 20 тыс. рублей.

Вдвоем можно на новогодние праздники отправиться во Владивосток. Перелет из Москвы и обратно обойдется в примерно 58 тыс. рублей, а совместное проживание — 25 тыс. рублей.

Замыкает топ направлений Ереван. Туда-обратно с багажом для двух туристов — от 79,5 тыс. рублей, недельное проживание в четырехзвездочном отеле в двухместном номере — от 18,5 тыс. рублей.

Среди других направлений для зимовки — Таиланд, Узбекистан, Турция, Индия и Азербайджан. Среди городов, где чаще всего зимуют россияне, самыми посещаемыми стали Бангкок, Пхукет, Стамбул, Баку и Дели. В основном пользователи сервиса планируют отдыхать в теплых краях около четырех недель.

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Фото на обложке: Unsplash

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