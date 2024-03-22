Аналитики назвали топ-5 популярных стран у россиян для покупки жилья

В 2024 году в списке самых популярных стран у россиян для покупки жилья оказались Турция, Кипр, Таиланд, ОАЭ и Франция. Это следует из данных компании «Ricci | зарубежная недвижимость», с которыми ознакомились «Известия»
По данным компании, число сделок по покупке объектов в этих странах увеличилось в этом году практически на 10% по сравнению с январем-февралем 2023 года.
50% покупателей покупают недвижимость для получения вида на жительство и гражданства, 30% — для инвестиций и 20% — для личного проживания, говорится в исследовании.
Цены на зарубежную недвижимость варьируются в зависимости от страны. В наиболее популярных локациях стоимость увеличивается год к году в среднем на 15–20%.
- Россияне в 2023 году меньше интересовались недвижимостью за рубежом: на турецком рынке снижение достигло 60-70%, в ОАЭ — 25-30%. В среднем сокращение спроса составило 45% год к году. Среди причин — ослабление рубля, переток инвестиционного спроса на рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Фото на обложке: BASHIR LUKYAMUZI /
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