Спрос россиян к недвижимости за рубежом сократился до 45%

Россияне стали меньше интересоваться недвижимостью за рубежом: на турецком рынке снижение достигло 60-70%, в ОАЭ — 25-30%. Среди причин — ослабление рубля, переток инвестиционного спроса на рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Медианный бюджет сделки россиян с зарубежной недвижимостью в 2023 году составил €247 тыс., увеличившись год к году на 23,5%, пишет «Ъ».

Главный редактор Prian.ru Филипп Березин объясняет падение спроса еще тем, что часть покупателей решила свои задачи еще в 2022 году, других отпугнул негативный фон — «россияне просто опасаются, что их там не ждут».

В 2024 году спрос на недвижимость за границей, по словам консультантов, сохранится на уровне этого года. Они также прогнозируют стабильность на рынке ОАЭ, не исключая небольшого охлаждения в странах Юго-Восточной Азии и дальнейшего падения интереса к Турции.

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