Эксперт HeadHunter рассказала, как создать сильное и универсальное резюме

Почти 20% россиян отмечают высокую конкуренцию в своей отрасли. Руководитель направления «Карьера и навыки» в HeadHunter Марина Дорохова рассказала RB.RU, как составить сильное и универсальное резюме, чтобы повысить шансы на успех и получить желанный оффер.

Большинство знакомо с основными принципами оформления резюме: 1-2 страницы, деловой стиль, фокус на результатах, а не на обязанностях. Однако помимо базовых правил существуют и другие важные моменты. Эксперт дала топ-6 неочевидных лайфхаков для его улучшения.

Оптимизируйте резюме для ИИ

Сегодня многие компании используют нейросети для поиска кандидатов. Чтобы резюме было легко найдено и попало в топ выдачи, необходимо оптимизировать его для искусственного интеллекта: структурировать, добавить разделы, ключевые слова, которые чаще всего используют работодатели в описании привлекательных для соискателя вакансий и др.

Как описать результаты работы

Чтобы корректно сформулировать достижения, нужно задать себе вопросы: «Что изменилось с моим приходом в компанию?», «Какие процессы удалось оптимизировать и за счет чего?». Результаты можно выражать в деньгах, времени или человеческом ресурсе. В разделе с результатами и достижениями в резюме можно указать:

задачи, KPI и достигнутые результаты;

реализованные проекты, в том числе опыт участия в смежных или кросс-функциональных проектах;

предложенные и реализованные инициативы;

опыт исполнения обязанностей вышестоящих руководителей, выполнения задач за пределами профессии или должности;

награды и благодарности, карьерный и профессиональный рост в компании.

Чтобы повысить привлекательность блока с достижениями

пишите кратко, но информативно;

указывайте не менее 3–5 достижений по каждому из мест работы;

описывайте достижения с точки зрения пользы для работодателя;

используйте активные глаголы: увеличил, обеспечил, инициировал, внедрил и т. д.;

указывайте причинно-следственные связи: например, «увеличил продажи за счет...», «реализовал инициативу по внедрению CRM, что позволило...».

переведите результаты в цифры: допустим, «обеспечил выполнение плана продаж на 120% и выше на постоянной основе», «увеличил объем продаж в канале на 30% за полгода работы в должности».

если сделать это сложно, указывайте, на какие процессы и показатели повлиял кейс: например, внедрил электронный документооборот, что позволило сократить сроки подписания документов и скорость движения информации среди подразделений компании.

Пишите по делу

Главная цель при составлении резюме — заинтересовать работодателя и получить приглашение на работу. Перед тем, как добавлять информацию о себе и своем опыте, спросите себя: «Поможет ли это достичь моей цели?». Если ответ «нет», смело удаляйте ненужные детали.

Важно помнить, что одна информация может быть релевантной для одной вакансии, но неактуальной для другой. Поэтому нужно подбирать контент резюме под каждую конкретную вакансию, которую соискатель хочет получить.

Сопроводительное письмо

Сопроводительное письмо — не формальность. Это шанс выделиться среди других кандидатов, поэтому не стоит его игнорировать или отправлять шаблонные отписки, отмечает эксперт.

Марина Дорохова рекомендует начать письмо с комплимента: например, отметить успехи и достижения компании коротко и по-деловому. Это покажет работодателю внимательность и интерес кандидата к организации. Однако важно не переусердствовать с лестью — она может произвести негативное впечатление.

«Активный залог»

В описании прошлых обязанностей вместо пассивных формулировок, таких как «помогал» или «участвовал», используйте активные глаголы, которые подчеркивают инициативу и достижения. Вместо «помогал» — «добился», вместо «участвовал» — «освоил», «повысил», «внедрил». Работодатель всегда ищет инициативных и ответственных сотрудников, поэтому даже на стартовых позициях нужно демонстрировать свою активность и готовность брать на себя ответственность.

В качестве бонуса соискатель может также создать короткое видео на 1-2 минуты, где покажет свою индивидуальность, энтузиазм и расскажет о своих достижениях. Ролик можно прикрепить к резюме, если общение с рекрутером строится по электронной почте или в мессенджере. Марина Дорохова напомнила, что видео-визитка — это дополнительный инструмент самопрезентации, а не замена резюме.

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