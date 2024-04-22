Аналитики перечислили топ-7 идей для бизнеса

Судя по опросам, каждый третий россиянин мечтает запустить свой бизнес и зарабатывать до 500 тыс. рублей в месяц. RB.RU и аналитики «Авито Товары» подготовили семь вариантов для тех, кто хочет открыть свое дело до конца 2024 года.

Идея №1

Вендинговые автоматы

Вендинговые автоматы — это популярный вид бизнеса по продаже товаров с помощью роботов-аппаратов. Чтобы такой бизнес приносил максимальный доход, вендинговые автоматы устанавливают в местах с высокой проходимостью, например, в торговых центрах или в офисных зданиях. На «Авито» за 399 тыс. рублей можно приобрести вендинговый автомат со снеками — мороженым, батончиками и т.д. Преимущество такого вида бизнеса — быстрая окупаемость, отмечают аналитики. По словам владельца, автомат окупит себя примерно через полгода

Идея №2

Бизнес на нейросети

Нейростеть — это не только помощник в генерации текстов и изображений, но и отличный способ для заработка. Сегодня готовый IT-бизнес, генерирующий контент и изображения на платформе, можно приобрести за 32 тыс. рублей. После оплаты получаете цифровой продукт. Как работает бизнес? Пользователи вводят интересующий их запрос, а владелец генерируете контент и получает вознаграждение. Кроме того, среди объявлений можно найти готовый бизнес по созданию фотосессий нейросетью. Приобрести такого рода бизнес можно за 50 тыс. рублей.

Идея №3

Прокат костюмов

За 150 тыс. рублей в Санкт-Петербурге можно стать обладателем бизнеса по прокату костюмов. В стоимость входит коллекция из 200 карнавальных костюмов, фото одежды для размещения на платформах и рекламы, а также ткани для пошива. В Кемеровской области бизнес такого типа обойдется в 220 тыс. рублей. За эту цену продавец предлагает: детские и взрослые платья, русско-народные костюмы, кокошники, чехлы, вешалки и плечики, также готовый аккаунт для продвижения бизнеса.

Идея №4

Ремонт техники

В Санкт-Петербурге за 400 тыс. рублей можно стать владельцем готового бизнеса по ремонту электронной техники. Сервисный центр предлагает широкий спектр услуг, включая ремонт смартфонов, ноутбуков, планшетов и продажу аксессуаров для смартфонов. Также в стоимость входит товарный станок, витрины и оборудование. Чистая прибыль такого бизнеса 50 тыс. рублей.

Идея №5

Фотостудия

Эта идея может понравится тем, кто готов заняться бизнесом, но пока не располагает большим начальным капиталом и временем. В Ростовской области готовую фотостудию можно найти по доступной цене — за 350 тыс. рублей. Помещение оснащено всем необходимым: санузлом, гардеробом, кондиционером, гримеркой и другими удобствами.

Идея №6

Детейлинг

Детейлинг — сервис по улучшению внешнего вида автомобилей. В Челябинске за 150 тыс. рублей продается детейлинг студия. Помимо всех удобств, необходимых для работы, в стоимость входит оборудование, клиентская база, остатки химии и пленки для тюнинга автомобилей.

Идея №7

Шоурум

Полностью обустроенный шоурум можно купить в Казани за 300 тыс. рублей. За эту сумму продавец предлагает новое оборудование, вешалки, зеркала, примерочные, кассовое оборудование, неоновые вывески и многое другое. Кроме того, в комплект входит: пакеты с логотипом бренда, листовки, ценники и визитки. Жителям Саратова бизнес такого типа обойдется в 270 тыс. рублей. В стоимость входит торговое оборудование, мебель, и камеры видеонаблюдения. Чистая прибыль такого бизнеса — 200 тыс. рублей в месяц.

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