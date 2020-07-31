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Фудтех и соцсети потеснили каршеринг и мобильный банкинг в топе популярных приложений

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Технологическая компания Criteo с апреля по июнь включительно исследовала поведение россиян, связанное с установкой и использованием приложений. Выяснилось, что в период самоизоляции самыми востребованными категориями стали доставка еды, социальные сети и ритейл шоппинг. 

Фудтех и соцсети потеснили каршеринг и мобильный банкинг в топе популярных приложений

Респонденты отвечали на вопросы о том, какие цифровые продукты они устанавливали до и во время пандемии.

В предшествующие пандемии шесть месяцев наибольшей популярностью пользовались сервисы по контролю финансов (60% участников скачали приложение из этой категории), ритейл шоппингу (57%), каршерингу (55%).
  • Сервисы в категориях фудтех, соцсети и ритейл шопинг в период пандемии вошли в топ-3 скачиваний — 36%, 33% и 33% соответственно.

Среди других категорий, которые пользовались спросом во время самоизоляции – приложения для снятия стресса (32%) и увеличения продуктивности (29%).

  • Каждый второй российский пользователь скачал хотя бы одно приложение во время пандемии для того, чтобы совершать покупки онлайн. Чуть больше четверти отметили, что стали чаще использовать этот канал для шоппинга из-за ситуации с COVID-19. 
  • Самыми активными пользователями приложений во всех категориях стали поколение Z и миллениалы. По количеству скачиваний они превосходят «бумеров» в два и более раза, однако последние отличаются высокой лояльностью.
  • Больше половины респондентов (54%) всех возрастов сказали, что, скорее всего, продолжат пользоваться приложениями, скачанными во время пандемии. Среди старшего поколения таких больше – 62%. 

В опросе поучаствовало 1025 россиян, которые пользовались мобильными приложениями до и во время самоизоляции. Сегментация респондентов проводилась по полу, возрасту, уровню дохода и принадлежности к поколениям.

Фото: Unsplash

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