Почти половина (49%) руководителей высшего звена открыты к новым предложениям и рассматривают для себя возможность смены места работы в будущем году, еще 32% не отрицают такую возможность, показало исследование Kontakt InterSearch Russia, с которым ознакомился RB.RU.

Более 80% топ-менеджеров рассматривают смену работы в 2024 году — опрос