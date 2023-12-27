Более 80% топ-менеджеров рассматривают смену работы в 2024 году — опрос

Почти половина (49%) руководителей высшего звена открыты к новым предложениям и рассматривают для себя возможность смены места работы в будущем году, еще 32% не отрицают такую возможность, показало исследование Kontakt InterSearch Russia, с которым ознакомился RB.RU.
Среди основных причин, по которым топ-менеджеры могут принять решение о смене компании работодателя, финансовый фактор (51%) и отсутствие дальнейшего роста, интересных задач (42%).
При этом также выяснилось, что 62% респондентов из числа работодателей планируют индексировать оклады в 2024 году (на 22% больше, чем в 2023 году), а доход выше рынка топ-менеджерам готовы предложить 40% компаний (в 2023 году — 30%). 76% респондентов отмечают, что рынок перегрет по уровню зарплат и ожиданий.
Опрос проводился в декабре 2023 года. В нем приняли участие 498 респондентов из числа генеральных директоров и директоров по персоналу российских компаний и 1011 респондента их числа кандидатов на позицию CEO.
Фото на обложке: Unsplash
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