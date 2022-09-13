Определены три крупнейших работодателя в сфере IT на российском рынке

Лидерами среди работодателей по числу вакансий в сфере IT стали «Сбер», «Яндекс» и МТС, сообщается в исследовании рекрутингового агентства Heaad и сервиса «Работа.ру». Совокупно на них приходится более 5% от числа всех опубликованных предложений о работе.

Партнеры проанализировали порядка 50 тыс. IT-вакансий, опубликованных с 6 по 25 июля 2022 года. На «Сбер» приходится 2,2% из них, на «Яндекс» — 1,9%, на МТС —1,2%.

Чаще всего компании заняты поисками программиста или разработчика (11,1%), аналитика (10,4%) и системного администратора (9,9%). Почти 40% вакансий IT-специалистов публикуется в Москве.

IT-специалистам в среднем предлагают от 73 тыс. рублей до 106 тыс. рублей в месяц. При этом в Москве и регионах показатели отличаются практически в два раза.

В пресс-службе МТС дополнительно сообщили, что отмечают рекордный наем IT-специалистов. С начала года компания зафиксировала минимальный отток кадров за все этапы развития бизнеса.

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