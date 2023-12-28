ЦБ назвал самые популярные фразы телефонных мошенников

Банк России назвал самые популярные фразы телефонных мошенников, после которых можно прекращать разговор и вешать трубку. Злоумышленники часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения, применяют методы социальной инженерии.
Наиболее распространенные фразы мошенников:
- «Оформлена заявка на кредит». Регулятор рекомендует класть трубку, если заявка на кредит не была отправлена;
- «Сотрудник Центробанка». Работники ЦБ не связываются с физлицами для совершения банковских операций;
- «Специальный и безопасный счет». Преступники предлагают перевести деньги на некий «специальный счет» для сохранности, но таких не существует, отмечается в сообщении;
- «Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию». Правоохранительные органы не проводят процессуальные действия по телефону и не предлагают поучаствовать в задержании мошенников;
- «Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция». Банки могут приостанавливать такие операции без участия клиента;
- «Истекает срок действия SIM-карты». У SIM-карты мобильного оператора нет срока годности;
- «Продиктуйте код из SMS-сообщения». Код — аналог собственноручной подписи, его нельзя пересылать или сообщать, подчеркивает ЦБ;
- «Вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка». Мошенник в этом случае будет интересоваться данными карты или кодом из SMS.
В третьем квартале сумма похищенных мошенниками денег у клиентов российских банков составила 12,4 тыс. рублей. Это минимальное значение с 2021 года.
По словам аналитиков, уменьшение средней суммы похищенных средств связано, во-первых, с усилием банков по предотвращению телефонного мошенничества с применением приемов социальной инженерии, а во-вторых, с тем, что граждане становятся менее чувствительны именно к телефонным звонкам.
Фото на обложке: fizkes /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В 2023 году число мошеннических сайтов выросло на 86%
- 2 Как взламывают корпоративные сайты и что сделать в компании, чтобы это предотвратить
- 3 4 ситуации, где мошенники обманывают предпринимателей — и как от них защититься
- 4 Риски кибербезопасности при покупке бизнеса: как устранить?
- 5 Как хакеры атакуют программы лояльности и чем это грозит бизнесу и его клиентам
ВОЗМОЖНОСТИ
28 декабря 2023
29 декабря 2023
31 декабря 2023