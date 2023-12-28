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ЦБ назвал самые популярные фразы телефонных мошенников

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банк России назвал самые популярные фразы телефонных мошенников, после которых можно прекращать разговор и вешать трубку. Злоумышленники часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения, применяют методы социальной инженерии.

ЦБ назвал самые популярные фразы телефонных мошенников

Наиболее распространенные фразы мошенников:

  • «Оформлена заявка на кредит». Регулятор рекомендует класть трубку, если заявка на кредит не была отправлена;
  • «Сотрудник Центробанка». Работники ЦБ не связываются с физлицами для совершения банковских операций;
  • «Специальный и безопасный счет». Преступники предлагают перевести деньги на некий «специальный счет» для сохранности, но таких не существует, отмечается в сообщении;
  • «Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию». Правоохранительные органы не проводят процессуальные действия по телефону и не предлагают поучаствовать в задержании мошенников;
  • «Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция». Банки могут приостанавливать такие операции без участия клиента;
  • «Истекает срок действия SIM-карты». У SIM-карты мобильного оператора нет срока годности;
  • «Продиктуйте код из SMS-сообщения». Код — аналог собственноручной подписи, его нельзя пересылать или сообщать, подчеркивает ЦБ;
  • «Вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка». Мошенник в этом случае будет интересоваться данными карты или кодом из SMS.

В третьем квартале сумма похищенных мошенниками денег у клиентов российских банков составила 12,4 тыс. рублей. Это минимальное значение с 2021 года. 

По словам аналитиков, уменьшение средней суммы похищенных средств связано, во-первых, с усилием банков по предотвращению телефонного мошенничества с применением приемов социальной инженерии, а во-вторых, с тем, что граждане становятся менее чувствительны именно к телефонным звонкам.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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