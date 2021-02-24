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В тройке лидеров самых дорогих компаний Рунета появились новички

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Forbes составил очередной рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Третий год подряд список возглавляет компания «Яндекс». В топ-3 также вошли Wildberries и Ozon. Они сместили лидеров прошлых лет: Mail.ru Group и Avito.

В тройке лидеров самых дорогих компаний Рунета появились новички

По данным издания, стоимость «Яндекса» выросла на $8,4 млрд год к году и составила $22,98 млрд. Таким образом, в 2021 году компания подорожала более чем в 1,5 раза. Годом ранее рост составил около 36%.

Стоимость Wildberries, расположившейся на втором месте, составила $14,52 млрд. Ozon, которая с конца 2020 года торгуется на Nasdaq и Московской бирже, стоит $10,58 млрд.

Также самыми дорогими компаниями Рунета, по версии журнала, стали Mail.ru Group ($6,084 млрд), Avito ($4,907 млрд), Lamoda ($2,276 млрд), HeadHunter ( $1,6 млрд), Delivery Club ($1,521 млрд), AliExpress Россия ($1,1 млрд).

«В целом за прошедший коронавирусный год все компании, попавшие в рейтинг Рунета, выросли в цене: некоторые из них подорожали с момента подготовки рейтинга до его публикации», — отмечают составители списка. 

Так, к данному моменту Ozon подорожал на $2,5 млрд, а стоимость «Яндекса» выросла до $23,95 млрд.

Среди других компаний списка — разработчики софта «1С», «СКБ Контур», «Тензор», агрегаторы такси «Ситимобил» и авиабилетов Aviasales, онлайн-кинотеатры Okko, Ivi и Megogo.

В рейтинг в текущем году попали компании, которые предоставляют свои услуги в интернете и там же формируют свою выручку. При этом в список не включались предприятия, у которых более 50% выручки формируется за пределами России или у которых в России менее 50% пользователей. Поясняется, что по этой причине в рейтинг не попали такие компании, как Playrix, Telegram или JetBrains.

Фото: Primakov / Shutterstock

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