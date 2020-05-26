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Составлен топ вакансий с временной занятостью и зарплатой до 600 тысяч рублей

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

HeadHunter специально для Rusbase подготовил подборку вакансий с временной занятостью. Так, можно временно поработать директором детского сада или руководителем IT-проектов и получать до 600 тысяч рублей.

Составлен топ вакансий с временной занятостью и зарплатой до 600 тысяч рублей

HeadHunter запустил раздел с временной работой в конце марта. В первые дни там было около 60 вакансий от 2-3 крупных работодателей из сферы e-commerce. Сейчас в разделе почти 60 тысяч вакансий от 900 работодателей из всех сфер бизнеса, говорят в компании.

Среди вакансий временной работы достаточно много высокооплачиваемых: в порядка 20% из них указана зарплата от 95 тысяч рублей.

Топ вакансий:

В HeadHunter говорят, что формат временной работы на рынке труда в период пандемии приобрел популярность и у работодателей, и соискателей. 

Причин этому несколько: многим бизнесам пришлось экстренно переориентироваться на онлайн-формат, что потребовало найма новых «цифровых» специалистов, в ряде отраслей образовался вынужденный простой. Кроме того, работодатели содействуют временному трудоустройству своих сотрудников, чтобы сохранить штат и быстро восстановиться после снятия режима самоизоляции.

Ранее Rusbase рассказал о вакансиях с зарплатой до 350 тысяч рублей, на которые можно откликнуться без резюме.

Фото: Burhanuddin / Shutterstock

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