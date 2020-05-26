Составлен топ вакансий с временной занятостью и зарплатой до 600 тысяч рублей
HeadHunter специально для Rusbase подготовил подборку вакансий с временной занятостью. Так, можно временно поработать директором детского сада или руководителем IT-проектов и получать до 600 тысяч рублей.
HeadHunter запустил раздел с временной работой в конце марта. В первые дни там было около 60 вакансий от 2-3 крупных работодателей из сферы e-commerce. Сейчас в разделе почти 60 тысяч вакансий от 900 работодателей из всех сфер бизнеса, говорят в компании.
Среди вакансий временной работы достаточно много высокооплачиваемых: в порядка 20% из них указана зарплата от 95 тысяч рублей.
Топ вакансий:
- Директор детского лингвосада. Соискателям предлагают зарплату от 250 до 600 тысяч рублей до вычета налогов;
- Менеджер по развитию бизнеса в Европе в «Глобальные праздники» — от 350 тысяч рублей до вычета налогов;
- Архитектор 1С/ Ведущий программист 1С в «1С:Франчайзи Виктория» — от 260 тысяч рублей до вычета налогов;
- Врач-анестезиолог-реаниматолог в инфекционный стационар COVID-19. Работа в Люберецкой областной больнице. Зарплата — от 240 до 250 тысяч рублей до вычета налогов;
- Финансовый консультант в SKO — от 200 тысяч рублей на руки;
- Xamarin.iOS Architect / Senior Developer в компанию «Решение» — от 200 тысяч рублей на руки;
- Диджитал-стратег в Brands Division — от 150 тысяч рублей на руки;
- Backend Developer в PitchMe — от 150 тысяч рублей на руки;
- Программист FPGA/C++ Linux в D.C.Orbital — до 200 тысяч рублей на руки;
- Руководитель IT-проектов в «Софт бизнес решения» — от 120 до 180 тысяч рублей на руки.
В HeadHunter говорят, что формат временной работы на рынке труда в период пандемии приобрел популярность и у работодателей, и соискателей.
Причин этому несколько: многим бизнесам пришлось экстренно переориентироваться на онлайн-формат, что потребовало найма новых «цифровых» специалистов, в ряде отраслей образовался вынужденный простой. Кроме того, работодатели содействуют временному трудоустройству своих сотрудников, чтобы сохранить штат и быстро восстановиться после снятия режима самоизоляции.
Ранее Rusbase рассказал о вакансиях с зарплатой до 350 тысяч рублей, на которые можно откликнуться без резюме.
Фото: Burhanuddin / Shutterstock
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