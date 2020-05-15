Составлен топ вакансий с зарплатой до 350 тысяч рублей, на которые можно откликнуться без резюме

HeadHunter специально для Rusbase составил список высокооплачиваемых вакансий, на которые можно откликнуться без резюме.

HeadHunter сделал более заметными вакансии, на которые соискатели могут откликнуться не через hh.ru, а звонком по телефону или письмом на электронную почту работодателя. Такие вакансии помечены специальным значком.

Это поможет работодателям оперативно собрать много откликов, а соискателям быстрее найти работу, говорят в компании.

«Для многих массовых вакансий (таких, как курьеры, упаковщики заказов, водители, продавцы) наличие резюме не так уж принципиально важно. Хотя и для "штучных" специалистов (таких, как программисты, например) возможность откликнуться без создания резюме тоже иногда может послужить хорошим ускоряющим стимулом», — считают в HeadHunter.

В топ самых высокооплачиваемых вакансий, на которые можно откликнуться без резюме, вошли::

Ранее Rusbase рассказал о вакансиях без требований опыта работы с зарплатой до 130 тысяч рублей и подработках для студентов с оплатой до 250 тысяч рублей.

Фото: Andrii Yalanskyi / Shutterstock