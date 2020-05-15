Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

HeadHunter рассказал о вакансиях без требований опыта с зарплатой до 130 тысяч рублей

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Рекрутинговый сервис HeadHunter специально для Rusbase составил подборку высокооплачиваемых вакансий без требований опыта работы. Соискатели могут рассчитывать на зарплату до 130 тысяч рублей. 

HeadHunter рассказал о вакансиях без требований опыта с зарплатой до 130 тысяч рублей

Топ-8 вакансий с высокой зарплатой без требований специального опыта:

  1. Страховой агент в «Ингосстрах» — от 30 до 100 тысяч рублей на руки;
  2. Комьюнити-менеджер в ZAVOD Games — от 40 до 60 тысяч рублей на руки; 
  3. Водитель-курьер с личным автомобилем в IML —  от 65 до 80 тысяч рублей на руки; 
  4. Менеджер на завод в Китае в MDI — от 70 до 120 тысяч рублей на руки; 
  5. Актер/Модель в инстаграм со знанием китайского или английского языка в «Ветер-Ран» — до 80 тысяч рублей на руки;
  6. Специалист по выкупу автомобилей с пробегом в группу компаний «РОЛЬФ» — от 80 тысяч рублей до вычета налогов; 
  7. Водитель в «ИЗВОЗЧИК» — от 120 тысяч рублей до вычета налогов; 
  8. Модель/стример (ведущий прямых трансляций) в «Караоке» — от 127 тысяч рублей на руки.

Ранее HeadHunter составил подборку подработок для студентов с оплатой до 250 тысяч рублей в месяц.

Фото: New Africa / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

15 мая 2020

Идеатон Science Fest

17 мая 2020

КИвО

20 мая 2020

HR STARTUP COMPETITION

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

15 мая 2020

Идеатон Science Fest

17 мая 2020

КИвО

20 мая 2020

HR STARTUP COMPETITION

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма