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HeadHunter рассказал о вакансиях без требований опыта с зарплатой до 130 тысяч рублей
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Ксения Самбулова
Рекрутинговый сервис HeadHunter специально для Rusbase составил подборку высокооплачиваемых вакансий без требований опыта работы. Соискатели могут рассчитывать на зарплату до 130 тысяч рублей.
HeadHunter рассказал о вакансиях без требований опыта с зарплатой до 130 тысяч рублейКсения Самбулова
Топ-8 вакансий с высокой зарплатой без требований специального опыта:
- Страховой агент в «Ингосстрах» — от 30 до 100 тысяч рублей на руки;
- Комьюнити-менеджер в ZAVOD Games — от 40 до 60 тысяч рублей на руки;
- Водитель-курьер с личным автомобилем в IML — от 65 до 80 тысяч рублей на руки;
- Менеджер на завод в Китае в MDI — от 70 до 120 тысяч рублей на руки;
- Актер/Модель в инстаграм со знанием китайского или английского языка в «Ветер-Ран» — до 80 тысяч рублей на руки;
- Специалист по выкупу автомобилей с пробегом в группу компаний «РОЛЬФ» — от 80 тысяч рублей до вычета налогов;
- Водитель в «ИЗВОЗЧИК» — от 120 тысяч рублей до вычета налогов;
- Модель/стример (ведущий прямых трансляций) в «Караоке» — от 127 тысяч рублей на руки.
Ранее HeadHunter составил подборку подработок для студентов с оплатой до 250 тысяч рублей в месяц.
Фото: New Africa / Shutterstock
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