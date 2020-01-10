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Составлен топ-20 самых продаваемых через интернет автомобилей

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Аналитики автомобильного интернет-агрегатора Autospot.ru составили список самых продаваемых через интернет автомобилей в 2019 году в России.

Составлен топ-20 самых продаваемых через интернет автомобилей

По данным сервиса, новый автомобиль, купленный через интернет в России в прошлом году, в среднем оказался на 91 тысячу рублей дороже такой же «салонной» автопокупки — 1,63 млн рублей против 1,54 млн рублей. 

«Как правило, покупатели автомобилей ищут в онлайне машины в более богатых и сложных комплектациях, выбор которых часто ограничен у дилера в конкретном регионе. А онлайн-подбор позволяет клиентам без привязки к географии найти автомобили с нужным уровнем оснащения», — пояснил директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачев.

При этом, по его словам, наиболее активно приобретают автомобили через интернет москвичи и петербуржцы.

На модели из топ-20 приходится 51,78% всех продаж Autospot.ru в 2019 году. Лидер продаж — Hyundai с седаном Solaris (5,5%) и кроссовером Creta (5,16%). «Бронза» у чешского SUV Škoda Kodiaq (3,7%).

 Топ-20 самых популярных моделей, покупаемых в России онлайн

Ни один российский автомобиль не вошел в топ-20 онлайн-продаж. Самая популярная машина отечественного автопрома, Lada Vesta SW Cross, заняла лишь 24-ю позицию. Автомобили УАЗ не попали даже в топ-50.

По собственным данным сервиса, в 2019 году через онлайн-площадку Autospot.ru было реализовано более 17 тысяч автомобилей на общую сумму свыше 28 млрд рублей, что на 50% превышает показатели 2018 года как в количественном, так и в денежном выражении.

Фото: Unsplash

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