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Россияне назвали пятерых предпринимателей, которые вдохновили их на запуск своего бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Более половины молодых предпринимателей заявили, что на их становление повлияли известные бизнесмены, показало исследование Аналитического центра НАФИ, с которым ознакомился RB.RU.

Россияне назвали пятерых предпринимателей, которые вдохновили их на запуск своего бизнеса

Топ-5 предпринимателей, повлиявших на открытие бизнеса молодыми россиянами:

  • Илон Маск (Tesla, SpaceX),
  • Олег Тиньков («Тинькофф»),
  • Павел Дуров (Telegram),
  • Аяз Шабутдинов («Like Центр»),
  • Татьяна Бакальчук (Wildberries).

В десятку самых упоминаемых попали также российские предприниматели Константин Ивлев, Сергей Галицкий, Федор Овчинников, Аркадий Новиков и Оскар Хартман.

Аналитики также выяснили, что более 60% молодых предпринимателей в России открыли свой бизнес из желания быть независимым (60%) и зарабатывать, занимаясь любимым делом (67%). При этом 56% бизнесменов в возрасте до 35 лет признались, что на их пути были предприниматели, которые вдохновили на этот путь личным примером.  

В исследовании приняли участие 500 россиян от 18 до 35 лет, ведущих собственную предпринимательскую деятельность.   

Фото на обложке: Unsplash

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