Россияне назвали пятерых предпринимателей, которые вдохновили их на запуск своего бизнеса

Более половины молодых предпринимателей заявили, что на их становление повлияли известные бизнесмены, показало исследование Аналитического центра НАФИ, с которым ознакомился RB.RU.

Топ-5 предпринимателей, повлиявших на открытие бизнеса молодыми россиянами:

Илон Маск (Tesla, SpaceX),

Олег Тиньков («Тинькофф»),

Павел Дуров (Telegram),

Аяз Шабутдинов («Like Центр»),

Татьяна Бакальчук (Wildberries).

В десятку самых упоминаемых попали также российские предприниматели Константин Ивлев, Сергей Галицкий, Федор Овчинников, Аркадий Новиков и Оскар Хартман.

Аналитики также выяснили, что более 60% молодых предпринимателей в России открыли свой бизнес из желания быть независимым (60%) и зарабатывать, занимаясь любимым делом (67%). При этом 56% бизнесменов в возрасте до 35 лет признались, что на их пути были предприниматели, которые вдохновили на этот путь личным примером.

В исследовании приняли участие 500 россиян от 18 до 35 лет, ведущих собственную предпринимательскую деятельность.

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