Россияне назвали пятерых предпринимателей, которые вдохновили их на запуск своего бизнеса

Более половины молодых предпринимателей заявили, что на их становление повлияли известные бизнесмены, показало исследование Аналитического центра НАФИ, с которым ознакомился RB.RU.
Топ-5 предпринимателей, повлиявших на открытие бизнеса молодыми россиянами:
- Илон Маск (Tesla, SpaceX),
- Олег Тиньков («Тинькофф»),
- Павел Дуров (Telegram),
- Аяз Шабутдинов («Like Центр»),
- Татьяна Бакальчук (Wildberries).
В десятку самых упоминаемых попали также российские предприниматели Константин Ивлев, Сергей Галицкий, Федор Овчинников, Аркадий Новиков и Оскар Хартман.
Аналитики также выяснили, что более 60% молодых предпринимателей в России открыли свой бизнес из желания быть независимым (60%) и зарабатывать, занимаясь любимым делом (67%). При этом 56% бизнесменов в возрасте до 35 лет признались, что на их пути были предприниматели, которые вдохновили на этот путь личным примером.
В исследовании приняли участие 500 россиян от 18 до 35 лет, ведущих собственную предпринимательскую деятельность.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 RB CHOICE — 100 перспективных российских компаний
- 2 Рейтинг перформанс-агентств от Digital Marketing Club Russia: что происходило на рынке в 2021
- 3 Консалтинг для среднего бизнеса: выбираем подходящие компании
- 4 30 самых успешных предпринимателей в доставке
- 5 Рост в 100% — не предел: основные выводы из рейтинга доставщиков Rusbase
ВОЗМОЖНОСТИ
15 мая 2023
15 мая 2023