Аналитики отберут 50 лучших EdTech-стартапов России и СНГ для зарубежных инвесторов

Аналитическая компания HolonIQ и Центр современного образования EdCrunch НИТУ «МИСиС» составят рейтинг EdTech-стартапов России и стран СНГ . В 2020 году в него войдут 50 компаний. Об этом Rusbase рассказал представитель EdCrunch.

«Эта инициатива обеспечит поддержку EdTech-компаний нашего региона и увеличит их экспортный потенциал на зарубежные рынки», — считают в EdCrunch.

Ожидается, что подобная мера позволит зарубежным инвесторам узнавать о пятидесяти лучших образовательных стартапах в России и странах СНГ каждый год.

По оценкам партнеров проекта, сейчас российский рынок EdTech занимает всего 1% от общемирового.

Что даст попадание в рейтинг стартапам: продвижение, PR, возможность привлечь инвестиции. HolonIQ будет ссылаться на рейтинг в своих отчетах.

Кто может участвовать: образовательные стартапы со штаб-квартирой в России и в любой стране СНГ.

Чтобы попасть в рейтинг, надо подать заявку до 21 августа по ссылке. Результаты будут объявлены 26 августа на международной конференции от HolonIQ и EdCrunch.

Подать заявку могут не только основатели стартапа, но и другие информированные лица: сотрудники, инвесторы, клиенты и агентства.

HolonIQ подключит свою платформу, которая ранжирует участников с помощью алгоритмов машинного обучения по следующим критериям:

Качество и потенциал рынка;

Конкурентная среда;

Продукт и влияние;

Опыт и разнообразие команды;

Инвестиционный капитал;

Устойчивость и рост компании.

Результаты рейтинга будут также использованы при формировании повестки конференции по образовательным технологиям EdCrunch 2020, которая пройдет 11–13 ноября.

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