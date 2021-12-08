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В России заблокировали сайт браузера Tor

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Роскомнадзор заблокировал сайт анонимного браузера Tor. Об этом сообщается в блоге проекта.

В России заблокировали сайт браузера Tor

Блокировка произошла после того, как разработчики Tor призвали пользователей помочь обойти возможную «цензуру» в России. Они попросили создавать мосты (особые ретранслирующие узлы сети Tor) для того, «чтобы россияне оставались подключенными к Tor». Соответствующий призыв был опубликован в блоге браузера 7 декабря, сегодня запись была обновлена.

«Сразу после того, как мы опубликовали эту статью, правительство России официально заблокировало наш основной веб-сайт в России. Пользователи могут обойти этот блок, посетив зеркало нашего веб-сайта», — говорится в сообщении. При этом сам браузер пока остается доступным.

На основании судебного решения ресурс был внесен в Единый реестр запрещённой информации, сообщили RB.ru в Роскомнадзоре. «Основанием стало размещение на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту. На сегодняшний день доступ к ресурсу ограничен», — говорится в сообщении ведомства.

В Tor отметили, что Россия является страной со вторым по величине числом пользователей анонимного бразуера. По данным разработчиков, ежедевного в РФ его используют более чем 300 тыс. пользователей или 15% всех пользователей Tor.

Команда браузера попросила помощи сообщества в распространении информации о зеркалах и мостах. Также Tor объявил о наборе переводчиков русского языка и призвал международные организации по правам человека «оказать давление на правительство России, чтобы оно немедленно отменило эту цензуру».

Кроме того, там отметили возможные негативные последствия, которые несет в себе блокировка. «Злоумышленники могут начать фишинг пользователей с помощью поддельных браузеров Tor», — подчеркнули разработчики.

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Накануне Роскомнадзор пригрозил заблокировать Tor в России, если владельцы браузера не удалят с его сайта «запрещенную информацию».

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Фото на обложке: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock

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