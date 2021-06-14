В Toshiba намерены сменить директоров

Председатель совета директоров Toshiba Осаму Нагаяма выступил против призывов инвесторов уйти в отставку. Он также заявил, что пригласит новых директоров.
На пресс-конференции Нагаяма извинился и сказал, что в управлении были упущения, но он хочет остаться. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, компании нужны директора с опытом управления аналогичными компаниями. Он также добавил, что Toshiba созовет внеочередное общее собрание и ускорит выполнение планов.
Ранее в компании заявили, что председатель комитета по аудиту Джунджи Ота и еще один член комитета, Такаши Ямаути, уйдут в отставку с постов директоров.
Ранее второй по величине акционер Toshiba потребовал, чтобы председатель совета директоров и еще три директора ушли в отставку после того, как расследование показало, что компания могла вступить в сговор с правительством Японии с целью оказания давления на иностранных инвесторов.
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Фото: nitpicker /
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