В Toshiba намерены сменить директоров

Председатель совета директоров Toshiba Осаму Нагаяма выступил против призывов инвесторов уйти в отставку. Он также заявил, что пригласит новых директоров.

На пресс-конференции Нагаяма извинился и сказал, что в управлении были упущения, но он хочет остаться. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, компании нужны директора с опытом управления аналогичными компаниями. Он также добавил, что Toshiba созовет внеочередное общее собрание и ускорит выполнение планов.

Ранее в компании заявили, что председатель комитета по аудиту Джунджи Ота и еще один член комитета, Такаши Ямаути, уйдут в отставку с постов директоров.

Ранее второй по величине акционер Toshiba потребовал, чтобы председатель совета директоров и еще три директора ушли в отставку после того, как расследование показало, что компания могла вступить в сговор с правительством Японии с целью оказания давления на иностранных инвесторов.

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