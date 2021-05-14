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«Размялись» на Toshiba? Взломавшим Colonial Pipeline «русским хакерам» приписали новую атаку

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Французская «дочка» японской компании Toshiba была атакована хакерами из группировки DarkSide. Toshiba Tec France специализируется на работе с кассами самообслуживания и платёжными терминалами.

«Размялись» на Toshiba? Взломавшим Colonial Pipeline «русским хакерам» приписали новую атаку

Компания была атакована 4 мая, сообщает Reuters со ссылкой на документы Toshiba.

При этом в Toshiba Tec France отметили, что вследствие атаки был украден минимальный объём рабочих данных.

«В DarkSide насчитывается около 30 групп, которые постоянно пытаются взломать компании, и на этот раз им это удалось с Toshiba», — заявил Такаши Йошикава, старший аналитик вредоносного ПО в Mitsui Bussan Secure Directions. Также Йошикава добавил, что одной из причин уязвимости стало использование сотрудниками рабочих програм при работе из дома.

8 мая оператор американского трубопровода Colonial Pipeline был вынужден приостановить подачу топлива после кибератаки. Позднее СМИ заявили, что трубопровод могли атаковать члены хакерской группировки DarkSide, предположительно связанной с Россией.

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Фото на обложке: Dmytro Tyshchenko / Shutterstock.

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