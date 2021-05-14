«Размялись» на Toshiba? Взломавшим Colonial Pipeline «русским хакерам» приписали новую атаку

Французская «дочка» японской компании Toshiba была атакована хакерами из группировки DarkSide. Toshiba Tec France специализируется на работе с кассами самообслуживания и платёжными терминалами.
Компания была атакована 4 мая, сообщает Reuters со ссылкой на документы Toshiba.
При этом в Toshiba Tec France отметили, что вследствие атаки был украден минимальный объём рабочих данных.
«В DarkSide насчитывается около 30 групп, которые постоянно пытаются взломать компании, и на этот раз им это удалось с Toshiba», — заявил Такаши Йошикава, старший аналитик вредоносного ПО в Mitsui Bussan Secure Directions. Также Йошикава добавил, что одной из причин уязвимости стало использование сотрудниками рабочих програм при работе из дома.
8 мая оператор американского трубопровода Colonial Pipeline был вынужден приостановить подачу топлива после кибератаки. Позднее СМИ заявили, что трубопровод могли атаковать члены хакерской группировки DarkSide, предположительно связанной с Россией.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Dmytro Tyshchenko /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как мы проходили акселерацию в Airbus BizLab во Франции — опыт российского стартапа
- 2 У каких технологий в ритейле есть будущее?
- 3 Как компании BlaBlaCar удается быть glocal
- 4 Можете ли вы гордо сказать: «Я из «Сколково» или «Я из Москвы»?
- 5 Японские компании придумали "места изгнания" для сотрудников, которых хотят уволить