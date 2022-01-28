Выручка Apple за первый квартал достигла рекордных $123,9 млрд

Компания Apple сообщила финансовые результаты первого квартала 2022 года. Он закончился 25 декабря. Доход компании за это время составил $123,9 млрд. Что на 11% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это стало новым рекордом для компании. Чистая прибыль на акцию за составила $2,10, говорится в сообщении, полученным RB.ru.

Чистая прибыль Apple за это время увеличилась почти на 20%, до $34,6 млрд. Самой прибыльной категорией остается iPhone — выручка от его продаж выросла до $71,6 млрд (+9%). Затем следует Mac — $10,8 млрд (+25%), iPad — $7,2 млрд (-14%).

Компания также увеличила прибыль от продажи услуг — $19,52 млрд. Продажа носимых устройств и прочих аксессуаров принесли ей $14,70 млрд.

«Рекордные результаты этого квартала стали возможными благодаря нашей самой инновационной линейке продуктов и услуг, — пояснил глава компании Тим Кук.

Эти результаты помогли вернуть компании акционерам около $27 мдрд в течение квартала. Cовет директоров Apple решил выплатить дивиденды действующим акционерам в размере $0,22 на акцию. Выплаты пройдут 10 февраля во время закрытия реестра 7 февраля.

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