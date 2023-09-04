В зимний период стоимость зарубежных туров в Египет, Дубай, Таиланд и на другие популярные направления вырастет на 10–30%. Среди причин подорожания — курс валют, повышение цен на перевозку и проживание в гостиницах.

Цены на популярные туры за рубеж зимой вырастут на 10-30%