Цены на популярные туры за рубеж зимой вырастут на 10-30%

В зимний период стоимость зарубежных туров в Египет, Дубай, Таиланд и на другие популярные направления вырастет на 10–30%. Среди причин подорожания — курс валют, повышение цен на перевозку и проживание в гостиницах.
В среднем недельный отдых в Таиланде на двоих (полный пансион в отеле четыре звезды) обойдется от 235 тыс. рублей, в Египте — от 196 тыс. рублей, в ОАЭ — от 160 тыс. рублей, на Мальдивах — от 300 тыс. рублей, передают «Известия».
По данным Fun&Sun, самые популярные направления у россиян — Турция, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка и Египет. По данным «Интуриста», востребованными зимой направлениями также становятся Сочи, Мальдивы и Куба.
- Россияне начали бронировать проживание в гостиницах РФ в среднем за десять дней до заезда. Во время пандемии COVID-19 граждане выкупали номера в день заселения из-за опасения внезапных ограничений. Сейчас туристы опасаются нехватки качественных гостиниц с оптимальной стоимостью проживания на популярных направлениях.
Фото на обложке: Unsplash
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