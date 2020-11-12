Открыт набор на онлайн-хакатон в сфере туризма

С 13 по 15 ноября на сайте туракселератора «Турбина» при поддержке Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) пройдет туристический онлайн-хакатон Tour.Hack 2020.

В мероприятии смогут принять участие разработчики, web-дизайнеры, product-менеджеры и специалисты из сферы туризма. За 48 часов им предстоит создать прикладные решения для нескольких задач туристического рынка:

сайт-агрегатор российских автокемпингов с дальнейшей интеграцией с ведущими европейскими площадками eurocampings и camping.info;

профессиональную социальную сеть, которая станет ядром экосистемы тревел-сообщества;

«тепловые карты» по статистике туризма и визуализации данных об эмоциях туриста;

чат-бот для гостиниц, позволяющий туристам получить информацию по наиболее часто задаваем вопросам на ресепшн;

сервис для структурированного сбора информации по качеству туристской инфраструктуры;

электронные чек-листы для туристической индустрии, позволяющие эффективнее контролировать anti-covid меры.

Кейсы представлены Департаментом молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа, Комитетом по цифровым технологиям ОСИГ, туракселератором «Турбина».

Для участников хакатона проведут мастер-классы от гендиректора онлайн-сервиса для путешествий Biletix Игоря Константинова и UX/UI-дизайнера IBM, преподавателя «Нетологии» и GeekBrains, организатора курсов по дизайну в МГТУ им. Н. Э. Баумана Алексея Комарова.

Оценивать проекты участников будут представители IT-компаний, таких как IBM, Ivideon, 1С и других.

Для участия в хакатоне необходимо до 12 ноября оставить заявку по ссылке.

Фото: Unsplash