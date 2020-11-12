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Открыт набор на онлайн-хакатон в сфере туризма

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

С 13 по 15 ноября на сайте туракселератора «Турбина» при поддержке Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) пройдет туристический онлайн-хакатон Tour.Hack 2020.

Открыт набор на онлайн-хакатон в сфере туризма

В мероприятии смогут принять участие разработчики, web-дизайнеры, product-менеджеры и специалисты из сферы туризма. За 48 часов им предстоит создать прикладные решения для нескольких задач туристического рынка:

  • сайт-агрегатор российских автокемпингов с дальнейшей интеграцией с ведущими европейскими площадками eurocampings и camping.info;
  • профессиональную социальную сеть, которая станет ядром экосистемы тревел-сообщества;
  • «тепловые карты» по статистике туризма и визуализации данных об эмоциях туриста;
  • чат-бот для гостиниц, позволяющий туристам получить информацию по наиболее часто задаваем вопросам на ресепшн;
  • сервис для структурированного сбора информации по качеству  туристской инфраструктуры;
  • электронные чек-листы для  туристической индустрии, позволяющие эффективнее контролировать anti-covid меры.

Кейсы представлены Департаментом молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа, Комитетом по цифровым технологиям ОСИГ, туракселератором «Турбина».

Для участников хакатона проведут мастер-классы от гендиректора онлайн-сервиса для путешествий Biletix Игоря Константинова и UX/UI-дизайнера IBM, преподавателя «Нетологии» и GeekBrains, организатора курсов по дизайну в МГТУ им. Н. Э. Баумана Алексея Комарова.

Оценивать проекты участников будут представители IT-компаний, таких как IBM, Ivideon, 1С и других.

Для участия в хакатоне необходимо до 12 ноября оставить заявку по ссылке.

Фото: Unsplash

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