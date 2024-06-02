Товарооборот Таджикистана и РФ в начале 2024 года вырос почти на четверть

Товарооборот между Таджикистаном и Россией по итогам января-апреля увеличился на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Он достиг отметки в почти 637 млн долларов. Подробности приводит Агентство по статистике при президенте Таджикистана.
Что касается объемов экспорта из Таджикистана в Россию, то за этот период он составил 36,1 млн долларов, импорт — более 600 млн долларов.
Отметим, что расти показатели начали с 2023 года, но тогда общий объем товарооборота между нашими странами увеличился лишь на 2,5% и достиг суммарно 1,8 млрд долларов.
Второе и третье место в рейтинге основных торговых партнеров Таджикистана занимают Китай (548,7 млн долларов) и Казахстан (441,6 млн долларов).
Ранее мы писали о том, что товарооборот РФ с азиатским ближним зарубежьем достиг в 2023 году рекордных $56,2 млрд. Лидерами тогда оказались Казахстан, Узбекистан и Армения.
Фото на обложке: marcinjozwiak /
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