Товарооборот РФ с азиатским ближним зарубежьем достиг в 2023 году рекордных $56,2 млрд

Товарооборот РФ с азиатскими странами нашего ближнего зарубежья рекордно вырос в 2023 году на 7% и достиг $56,2 млрд (годом ранее был $52,5 млрд), из которых на лидеров — Казахстан, Узбекистан и Армению — приходится $26 млрд, $9,9 млрд и $7,3 млрд соответственно.

По подсчетам «РИА Новостей», которые ссылаются на национальные статистические данные, хоть Казахстан и остался лидером по торговле с Россией, его доля в общем товарообороте сократилась с 50% до 46%.

Узбекистан увеличил товарооборот с РФ на 5,4% в сравнении с 2022 годом, Армения — в 1,4 раза.

Пятерку лидеров по торговле с Россией замыкают Азербайджан ($4,4 млрд, что на 18% больше предыдущего года) и Киргизия ($2,9 млрд, что на 17% меньше 2022 года).

Для Узбекистана, Армении и Азербайджана достигнутые объемы — исторические максимумы, и вместе их доли в общем товарообороте составили 38% (в прошлом году было 33%).

Установил рекорд и Таджикистан, повысив показатель на 2,7% до $1,7 млрд. А вот с Грузией, как и с Киргизией, товарооборот стал меньше (хотя с Грузией не так значительно: был $2,5 млрд, стал $2,4 млрд).

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