263 млрд ₽ — МСП набрал кредитов на фоне рекордной ставки
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Поддержка государства важна именно сейчас, когда ключевая ставка ЦБ РФ находится на историческом максимуме в 20-21%, а ставки по кредитам выросли. Она открывает малому и среднему бизнесу доступ к заемным средствам — деньги идут на новые проекты и пополнение оборотного капитала, пояснила Илюшникова.
Востребованы программы льготного кредитования, микрозаймы с низким процентом, зонтичные поручительства, а также гарантии со стороны регионов. Часто малый бизнес обращается к программе льготного инвестиционного кредитования, которая доступна с 2025 года. Предприниматели получили 12,7 млрд рублей, чек — от 50 млн до 2 млрд рублей.
Если недостаточно залога, то используются зонтичные поручительства на сумму до 50% от кредита размером до 1 млрд рублей. С помощью этого механизма привлечено 72,4 млрд рублей.
Микрозаймы при господдержке — это деньги под ставку, ниже ключевой. МСП оформили 9,5 тыс. таких кредитов на 23,8 млрд рублей.
Но самым популярным механизмом стали региональные гарантии до 70% от суммы кредиты. С начала 2025 года выдано 4,5 тыс. поручительств на сумму свыше 155 млрд рублей.
Как заявлял глава Минэкономразвития Максим Решетников в апреле 2025 года, доля МСП в валовом региональном продукте в 2023 году достигла 23,9%, максимум с 2019 года. В денежном выражении это 37,6 трлн рублей.
«Цифры подтверждают, что МСП является ключевым драйвером экономического роста и создания рабочих мест в регионах», — подчеркнул Максим Решетников.
Фото на обложке: D-Krab / Shutterstock / FOTODOM
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