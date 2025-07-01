Заморозка вкладов как PR: слухи могли быть запущены для стимуляции сделок с жильём

Депутат, отвечая на вопрос журналиста «РИА Новости» о том, что девелоперы намеренно дезинформировали, сказал: «Это, действительно, могла быть пиар-акция, которая должна была вызвать большой интерес к вложениям в недвижимость».



По словам Аксакова, цель распространения слухов о блокировке — стимулировать капиталовложения недвижимость, которые пошли в последнее время на спад. Депутат не исключил и версию, что обычные «некомпетентные комментарии» какие-то интернет-ресурсами подхватили ради внимания читателей.



По словам Аксакова, забирать деньги у частных лиц не имеет смысла, они лежат на депозитах под процентами, помогают банкам выдавать кредиты.



Слухи о возможной заморозке вкладов появились на фоне роста ключевой ставки РФ до рекордного уровня в 21%. Банки повысили ставки по депозитам и одновременно по кредитам, правда, спрос на последние резко упал. Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец полтора года назад говорил, что вклады на триллионы рублей, которые разместили россияне в банках под 22% и выше, могут заморозить, когда ставка начнет снижаться.

«Люди просто пойдут забирать эти деньги и принесут их на рынок. Начнется бешеная инфляция», — разъяснял Зубец, не исключая, что инструмент ограничений может быть мягче — лимит на снятие наличных. Эксперт намекал, что деньги перестают восприниматься как безопасный актив. Но не давал конкретных рекомендаций для инвестиций лишних средств.

После выступления Зубца глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала информацию о якобы заморозке вкладов «начисто лишенной смысла», абсурдной и подрывающей стабильность страны.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин также считает, что слухи о возможной блокировке вкладов, которые периодически появляются, могут провоцировать игроки, заинтересованные в перераспределении денежных потоков, особенно продавцы квартир.



«Например, девелоперы, особенно те, кто работает в сегменте массового жилья или испытывает снижение продаж, могли бы использовать такой информационный фон для стимулирования спроса на недвижимость. На фоне слухов о нестабильности банковской системы у населения усиливается стремление перевести сбережения в «осязаемые» активы — квартиры, дома, апартаменты. Это позволяет ускорить заключение сделок без необходимости дополнительных скидок», — читает Тумин.



По его словам, в условиях стабильности банковской системы и отсутствия правовых оснований слухи о заморозке вкладов не имеют под собой реальной почвы. Распространение таких сообщений может быть элементом спекулятивного давления или попыткой изменить поведение потребителей, но не отражает позиции ни правительства, ни Банка России.



Эксперт по недвижимости Евгений Ткачев пояснил RB.RU, что обвинения в сторону девелоперов не имеют почвы, а слухи могли распространять инфориелторы.



«На мой взгляд девелопер слишком системный игрок рынка, чтобы заниматься такого рода спекуляциями. Если рассуждать о возможности распространения слухов, именно участниками рынка недвижимости, я допускаю что ажиотаж вокруг этого скорее создают инфориелторы, вводящие в заблуждение потенциальных покупателей», — добавил Ткачев.



На эту тему в социальных сетях активно рассуждали блогеры, обозреватели экономического сектора, псевдоэксперты, и инфориелторы, у которых контент построен по принципу "хайпа" на негативе, рассуждает эксперт. У девелоперов же иные методы работы, считает он.



«Мы однозначно видим спад продаж на рынке недвижимости, и более агрессивный маркетинг и рекламу со стороны девелоперов, но она традиционно касается срочности покупки на росте стоимости, инвестиций при помощи семейной ипотеки, спекуляций на отмене семейной ипотеки и так далее», — заключил Ткачев.

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