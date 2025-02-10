В Госдуме рассмотрят законопроект о передаче на благотворительность товаров без маркировки
Законопроект кабмина о передаче на благотворительность товаров, изъятых из оборота из-за отсутствия маркировки, может быть принят Госдумой в первом чтении 27 февраля. Об этом «Известиям» сообщили в думском комитете по госстроительству и законодательству.
- Новости
Поправки вносятся в Административный кодекс. Согласно им, конфискованные в судебном порядке товары без маркировки могут быть безвозмездно переданы в качестве гуманитарной помощи. Мера не будет распространяться на спиртосодержащие лекарственные препараты, парфюмерно-косметическую продукцию, алкоголь, табак и сигареты.
Сейчас товары без маркировки либо уничтожаются, либо реализуются Росимуществом на торгах, а вырученные от продажи деньги поступают в федеральный бюджет, напомнили «Известия».
«<...> система маркировки охватывает большой спектр товаров народного потребления, в том числе товары первой необходимости, в которых могут остро нуждаться те, кто попал в сложные ситуации в ходе военных операций, чрезвычайных ситуаций», ― пояснили «Известиям» в Минпромторге, комментируя инициативу.
В ведомстве добавили, что с 2023 года конфискованные товары легкой промышленности (одежда и обувь) уже используются для нужд населения по заявкам Минобороны и МЧС. Особый порядок передачи такой продукции в качестве гуманитарной определен правительством.
В сентябре Федеральная таможенная служба отчиталась, что за первые восемь месяцев 2024 года было выявлено 21,2 тыс. т контрафакта, 5 тыс. т немаркированных товаров, 1,2 тыс. т «санкционки» и 1,7 тыс. т товаров изъятия. Всего служба обнаружила 66,7 тыс. т продукции, которая перевозилась с нарушениями законодательства.
Фото на обложке: N Universe / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Регистрация бизнеса: самозанятoсть, ИП или ООО»
- 1 ФТС изменила подход к расчету таможенной стоимости на фоне укрепления рубля Импортеры вынуждены рассчитывать ТС по невыгодному курсу 28 марта 12:03
- 2 В Тюмени таможенники изъяли 56 кг дубайского шоколада На общую сумму 940 тыс. рублей 10 января 15:31
- 3 Рост таможенных доначислений бизнесу за январь-сентябрь 2024 года составил 73% Сумма доначислений — 45,4 млрд рублей 26 декабря 10:15
- 4 В «Ситилинк» заявили об отсутствии дефицита холодильников и кондиционеров из-за ограничений ФТС Часть поставок в России остановлена из-за требований ФТС 03 декабря 19:56