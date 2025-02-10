В Госдуме рассмотрят законопроект о передаче на благотворительность товаров без маркировки

Законопроект кабмина о передаче на благотворительность товаров, изъятых из оборота из-за отсутствия маркировки, может быть принят Госдумой в первом чтении 27 февраля. Об этом «Известиям» сообщили в думском комитете по госстроительству и законодательству.

Поправки вносятся в Административный кодекс. Согласно им, конфискованные в судебном порядке товары без маркировки могут быть безвозмездно переданы в качестве гуманитарной помощи. Мера не будет распространяться на спиртосодержащие лекарственные препараты, парфюмерно-косметическую продукцию, алкоголь, табак и сигареты.

Сейчас товары без маркировки либо уничтожаются, либо реализуются Росимуществом на торгах, а вырученные от продажи деньги поступают в федеральный бюджет, напомнили «Известия».

«<...> система маркировки охватывает большой спектр товаров народного потребления, в том числе товары первой необходимости, в которых могут остро нуждаться те, кто попал в сложные ситуации в ходе военных операций, чрезвычайных ситуаций», ― пояснили «Известиям» в Минпромторге, комментируя инициативу.

В ведомстве добавили, что с 2023 года конфискованные товары легкой промышленности (одежда и обувь) уже используются для нужд населения по заявкам Минобороны и МЧС. Особый порядок передачи такой продукции в качестве гуманитарной определен правительством.

В сентябре Федеральная таможенная служба отчиталась, что за первые восемь месяцев 2024 года было выявлено 21,2 тыс. т контрафакта, 5 тыс. т немаркированных товаров, 1,2 тыс. т «санкционки» и 1,7 тыс. т товаров изъятия. Всего служба обнаружила 66,7 тыс. т продукции, которая перевозилась с нарушениями законодательства.

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