Капитализация Toyota снизилась на $18,5 млрд на фоне скандала с фальсификацией данных

Крупнейший производитель автомобилей в Японии — Toyota Motor — на фоне длящегося скандала с фальсификацией данных потеряла за неделю с 3 июня около 5% общей рыночной капитализации — 2,9 трлн иен ($18,5 млрд).

Аналитики газеты Nikkei отмечают, что стабильное падение цен на акции автогиганта на Токийской фондовой бирже продолжалось всю неделю, в начале которой руководство концерна официально подтвердило факт подтасовки данных краш-тестов.

Сразу после заявлений компания отозвала ряд моделей — Toyota Yaris Cross, Corolla Axio и Corolla Fielder. На следующий день — 4 июня — в штаб-квартире автопроизводителя прошли обыски.

В понедельник 3 июня также стало известно, что с российского рынка отзовут LC 300, LX 500D, LX 600, проданные с 30 сентября 2021 года, из-за проблем с коробкой передач.

Скандал с фальсификацией данных разразился еще в марте, когда компания даже приостановила работу. В мае руководство признало серьезность проблемы и объявило о старте внутреннего расследования.

Объем выпуска отозванных в начале недели моделей за год составляет порядка 130 тыс. единиц, что эквивалентно 1% общих производственных показателей концерна, который в 2023 году показал операционную прибыль в 5 трлн иен ($34,4 млрд).

Также в завершившемся финансовом году мировые продажи японского автогиганта достигли рекорда за всю истории корпорации — 10,3 млн моделей.

Тем не менее эксперты рынка считают, что скандал, результатом которого стало падение акций и снижение рыночной капитализации, может быть индикатором проблем в управлении компанией.

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