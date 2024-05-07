Завод Toyota в Петербурге передали автопроизводителю Aurus

По словам министра, которые приводит ТАСС, уже в текущем году на предприятии запустят производство. Мантуров уточнил, что завод передан уже давно.

В 2022 году японский автоконцерн Toyota приостановила сборку машин на своем заводе в РФ из-за начала боевых действий на территории Украины. Позже в том же году компания закрыла предприятие из-за санкций.

Сам завод в результате перешел в собственность подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» (основным юрлицом выступает Aurus).

Ранее сообщалось, что на бывшем предприятии Toyota российский производитель Aurus вместе с зарубежным партнером будет выпускать машины бизнес-класса.

Сейчас Aurus занимает площадки в Елабуге. Производитель готовится в 2025 году запустить продажи электромотоцикл собственной разработки Aurus Merlon. По словам Дениса Мантурова, уже сейчас открыт предзаказ.

Фото на обложке: JuliusKielaitis / Shutterstock