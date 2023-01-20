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Toyota возобновила поставки запчастей в Россию

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С конца 2022 года Toyota восстановила прямые поставки запчастей для гарантийного ремонта автомобилей и их технического обслуживания в России, а также одобрила для своих официальных дилеров параллельный импорт.

Toyota возобновила поставки запчастей в Россию

Это выяснилось в ходе судебных разбирательств российской «дочки» «Тойота Мотор» с «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ) и Роспотребнадзором, пишут «Известия».

Летом объединение потребителей подали иск к «Тойота Мотор», к заявлению присоединился Роспотребнадзор. От «дочки» потребовали соблюдать права потребителей и возобновить поставки запчастей в Россию.

Производитель притормозил работу в России в марте 2022 года на фоне санкций и логистических проблем. Об этом было сказано в письме компании партнерам, которое она представила суду в середине декабря.

Председатель ОПИ Олег Павлов заявил, что действия компании фактически подтверждают, что «дочки» могут обеспечить права потребителей с помощью прямых поставок и параллельный импорт. Заявления на «мифические трудности» являются сознательным нарушением прав граждан и попыткой уйти от ответственности, добавил он.

Китайский Hongqi, вьетнамский Vinfast и ряд других брендов могут выйти на российский авторынок в 2023 году. Автопроизводители говорят, что в России появятся как минимум 5-7 компаний из Китая, Вьетнама и Ирана.

Ранее российские автодиллеры предложили главе правительства Михаилу Мишустину создать закон об автобизнесе. Они намерены снизить риски от ухода зарубежных автоконцернов из РФ. 

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Среди других предложений — внесение изменений в закон о защите прав потребителей в части снижения штрафов или моратория на них при нарушении сроков гарантийного ремонта автомобилей, либо возможности продления сроков ремонта до получения необходимых запчастей. 

Фото на обложке: Unsplash

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