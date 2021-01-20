Сервис контроля строительства при помощи дронов TraceAir привлек $3,5 млн

Российско-американский стартап TraceAir привлек $3,5 млн в рамках раунда А. Лид-инвестором выступил лондонский венчурный фонд XTX Ventures. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе фонда Sistema_VC, который является действующим инвестором стартапа.

В раунде также приняли участие Liquid 2 Ventures, GEM Capital, GPS Ventures, гендиректор Wrike Андрей Филев и существующие инвесторы.

Полученные средства будут направлены на развитие продаж и маркетинга, клиентский сервис и ускоренную разработку новых функций.

TraceAir позволяет девелоперам, застройщикам и подрядчикам с помощью дронов удаленно следить за ходом строительных работ. Получаемые изображения дают возможность моделировать объект в текущем состоянии, сравнивать его с планом и при необходимости корректировать ход работ.

По данным стартапа, на текущий момент общий объем привлеченных TraceAir инвестиций составил $7 млн, в том числе $2,5 млн от венчурного фонда Sistema_VC и других инвесторов.

TraceAir был создан в 2015 году супругами Дмитрием Королевым и Марией Хохловой. Сейчас сервис развивается в России и США. Команда стартапа включает более 50 человек.

Российскими клиентами компании в том числе являются «Сибур», НИПИГАЗ, «Газпром Инвест», Группа ПИК, а также «Норникель». В США TraceAir оперирует главным образом в сфере жилого строительства и работает, по собственным данным, с 7 из 25 крупными застройщиками страны.