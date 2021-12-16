Названы лучшие бизнес-наставники 2021 года

Университет Right Track назвал победителей премии «Трекер года» 2021, в рамках которой были отобраны лучшие специалисты по сопровождению бизнеса. Об результатах RB.ru сообщил основатель Right Track Александр Бакеев.
Профессиональный трекер сопровождает бизнес на пути от идеи и постановки целей до их достижения. Бизнес-наставники помогают организовать кратный рост организации через прибыль, капитализацию, рост влияния и другие параметры.
Церемония вручения прошла 13 декабря, трекеры получили премии в 14 номинациях.
Жюри премии в 2021 году: учредитель премии, основатель Right Track Александр Бакеев, основатель StartupMagic Евгений Калинин, управляющий партнер в Product Vision Александр Еремеев, ведущий трекер GoGlobal в ФРИИ Николай Серкутан.
Фото: Facebook Александра Бакеева
- «Трекером года» стал предприниматель с 15-летним опытом Ким Фомкин. Он является сооснователем интернет-магазина «Космарт» и проекта e-comEXPERT (создание интернет-магазинов автозапчастей и CRM).
- В номинации «Работа с командой» победил сертифицированный трекер акселератора ФРИИ Дмитрий Нигголь. Он также внедрял системный подход работы с гипотезами с командами «ЭР-Телеком», «ЛокоБанк», IT-Agency, «Киноход», DocsInBox.
- Сооснователь и генеральный директор GetShop.TV Андрей Григорьев выиграл в номинации «Работа с первым лицом».
- Номинация «Экономика». Победитель: вице-президент по аналитике, эфективности и искусственному интеллекту в «СберМаркете» Дмитрий Зборовский.
- «Работа с продуктом». Победитель: руководитель корпоративной стартап-студии акселератора ФРИИ, методолог «Ростелекома», Х5, трекер акселератора GoGloble Денис Зорькин.
- «Работа с целеполаганием». Победитель: сооснователь и директор по развитию IT-аутсорсера «SoftMediaLab» Александр Карабасов.
- «Нестандартные решения». Победитель: сооснователь сообщества «Лаборатория трекинга», автор и ведущая подкастов «Школы трекеров Евгения Калинина» Мария Алиханова.
- «Продажи сложных и системных решений». Победитель: трекер, сертифицированный бизнес-консультант Евгения Гулицкая.
- «Трекинговые инструменты в управлении». Победитель: бывший директор по развитию бизнеса в венчурной компании AdFirst.vc, эксперт ФРИИ, StartUp Show Александр Пустовит.
- «Работа с проектами на ранней стадии». Победитель: ментор фонда развития инновационного центра «Сколково», трекер Олег Баранник.
- «Работа с корпоративными клиентами». Победитель: руководитель проектной работы и ментор акселерационных программ ФРИИ Александр Колегов.
- «Работа с реальным бизнесом». Победитель: ментор fashion-стартапов, руководитель трека Fashion Art в акселераторе креативных индустрий Станислава Нажмитдинова.
- «Развитие образования для трекеров». Победитель: Product Owner в «Мастерской продаж трекинга Евгения Калинина», трекер-супервизор в акселераторе ФРИИ «Спринт» Юрий Михайлов.
- «Трекинг для институтов развития». Победитель: трекер и ведущий трекер корпоративных акселераторов ФРИИ, «Билайн», «Ростелеком», X5, «М.Видео-Эльдорадо» и других Александр Сапрыкин.
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Фото на обложке: Unsplash
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