Названы лучшие бизнес-наставники 2021 года

Университет Right Track назвал победителей премии «Трекер года» 2021, в рамках которой были отобраны лучшие специалисты по сопровождению бизнеса. Об результатах RB.ru сообщил основатель Right Track Александр Бакеев.

Профессиональный трекер сопровождает бизнес на пути от идеи и постановки целей до их достижения. Бизнес-наставники помогают организовать кратный рост организации через прибыль, капитализацию, рост влияния и другие параметры.

Церемония вручения прошла 13 декабря, трекеры получили премии в 14 номинациях.

Жюри премии в 2021 году: учредитель премии, основатель Right Track Александр Бакеев, основатель StartupMagic Евгений Калинин, управляющий партнер в Product Vision Александр Еремеев, ведущий трекер GoGlobal в ФРИИ Николай Серкутан.

Фото: Facebook Александра Бакеева

«Трекером года» стал предприниматель с 15-летним опытом Ким Фомкин . Он является сооснователем интернет-магазина «Космарт» и проекта e-comEXPERT (создание интернет-магазинов автозапчастей и CRM).

стал предприниматель с 15-летним опытом . Он является сооснователем интернет-магазина «Космарт» и проекта e-comEXPERT (создание интернет-магазинов автозапчастей и CRM). В номинации « Работа с командой» победил сертифицированный трекер акселератора ФРИИ Дмитрий Нигголь . Он также внедрял системный подход работы с гипотезами с командами «ЭР-Телеком», «ЛокоБанк», IT-Agency, «Киноход», DocsInBox.

победил сертифицированный трекер акселератора ФРИИ . Он также внедрял системный подход работы с гипотезами с командами «ЭР-Телеком», «ЛокоБанк», IT-Agency, «Киноход», DocsInBox. Сооснователь и генеральный директор GetShop.TV Андрей Григорьев выиграл в номинации «Работа с первым лицом» .

выиграл в номинации . Номинация «Экономика» . Победитель: вице-президент по аналитике, эфективности и искусственному интеллекту в «СберМаркете» Дмитрий Зборовский .

. Победитель: вице-президент по аналитике, эфективности и искусственному интеллекту в «СберМаркете» . «Работа с продуктом» . Победитель: руководитель корпоративной стартап-студии акселератора ФРИИ, методолог «Ростелекома», Х5, трекер акселератора GoGloble Денис Зорькин .

. Победитель: руководитель корпоративной стартап-студии акселератора ФРИИ, методолог «Ростелекома», Х5, трекер акселератора GoGloble . «Работа с целеполаганием» . Победитель: сооснователь и директор по развитию IT-аутсорсера «SoftMediaLab» Александр Карабасов .

. Победитель: сооснователь и директор по развитию IT-аутсорсера «SoftMediaLab» . «Нестандартные решения» . Победитель: сооснователь сообщества «Лаборатория трекинга», автор и ведущая подкастов «Школы трекеров Евгения Калинина» Мария Алиханова .

. Победитель: сооснователь сообщества «Лаборатория трекинга», автор и ведущая подкастов «Школы трекеров Евгения Калинина» . «Продажи сложных и системных решений» . Победитель: трекер, сертифицированный бизнес-консультант Евгения Гулицкая .

. Победитель: трекер, сертифицированный бизнес-консультант . «Трекинговые инструменты в управлении» . Победитель: бывший директор по развитию бизнеса в венчурной компании AdFirst.vc, эксперт ФРИИ, StartUp Show Александр Пустовит .

. Победитель: бывший директор по развитию бизнеса в венчурной компании AdFirst.vc, эксперт ФРИИ, StartUp Show . «Работа с проектами на ранней стадии» . Победитель: ментор фонда развития инновационного центра «Сколково», трекер Олег Баранник .

. Победитель: ментор фонда развития инновационного центра «Сколково», трекер . «Работа с корпоративными клиентами» . Победитель: руководитель проектной работы и ментор акселерационных программ ФРИИ Александр Колегов .

. Победитель: руководитель проектной работы и ментор акселерационных программ ФРИИ . «Работа с реальным бизнесом» . Победитель: ментор fashion-стартапов, руководитель трека Fashion Art в акселераторе креативных индустрий Станислава Нажмитдинова .

. Победитель: ментор fashion-стартапов, руководитель трека Fashion Art в акселераторе креативных индустрий . «Развитие образования для трекеров» . Победитель: Product Owner в «Мастерской продаж трекинга Евгения Калинина», трекер-супервизор в акселераторе ФРИИ «Спринт» Юрий Михайлов .

. Победитель: Product Owner в «Мастерской продаж трекинга Евгения Калинина», трекер-супервизор в акселераторе ФРИИ «Спринт» . «Трекинг для институтов развития». Победитель: трекер и ведущий трекер корпоративных акселераторов ФРИИ, «Билайн», «Ростелеком», X5, «М.Видео-Эльдорадо» и других Александр Сапрыкин.

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Фото на обложке: Unsplash