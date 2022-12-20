Названы имена лучших специалистов по сопровождению бизнеса в 2022 году

Университет Right Track назвал победителей премии «Трекер года» 2022, в рамках которой были отобраны лучшие специалисты по сопровождению бизнеса. Об результатах RB.RU сообщил представитель Right Track.

Профессиональный трекер сопровождает бизнес от идеи и постановки целей до их достижения. Бизнес-наставники помогают достичь кратного роста организации через прибыль, капитализацию, рост влияния и другие параметры.

Церемония вручения прошла 16 декабря, трекеры получили премии в 8 номинациях.

Жюри премии в 2022 году: учредитель премии, основатель Right Track Александр Бакеев, основатель StartupMagic Евгений Калинин, управляющий партнер в Product Vision Александр Еремеев, ведущий трекер GoGlobal в ФРИИ Николай Серкутан, предприниматель и директор по развитию в Product.vision Дмитрий Козлов.



«Трекером года» стал сооснователь венчурной студии IARD Center, основатель школы Hyper Growth Camp Вали Саркиев .

стал сооснователь венчурной студии IARD Center, основатель школы Hyper Growth Camp . В номинации «Лучший трекер стартапа » победил серийный предприниматель (онлайн-платформа для букинга яхт Searadar, корпоративная венчурная студия Digital Product Lab) Дмитрий Безнасюк .

победил серийный предприниматель (онлайн-платформа для букинга яхт Searadar, корпоративная венчурная студия Digital Product Lab) . «Лучшим трекером в акселераторе» стал Сергей Оглоблин (по данным Right Track, за два года помог порядка 200 командам «разобраться в своих продуктах»).

стал (по данным Right Track, за два года помог порядка 200 командам «разобраться в своих продуктах»). В номинации « Образование для трекеров » победу одержала предприниматель и руководитель курса «Школа трекеров» Ольга Жилякова .

победу одержала предприниматель и руководитель курса «Школа трекеров» . Начальник управления трекинга инновационной деятельности и развития технологического предпринимательства «Газпромнефти» Дмитрий Воротников стал «лучшим трекером в корпорации».

стал «Лучшим трекером в реальном бизнесе» признан корпоративный трекер «Северстали» и руководитель акселератора «Прорыв» Евгений Морозов .

признан корпоративный трекер «Северстали» и руководитель акселератора «Прорыв» . «Лучшим международным трекером» стала Валерия Соколова (сотрудничает со Startupbootcamp в Европе и Австралии).

стала (сотрудничает со Startupbootcamp в Европе и Австралии). За «Вклад в развитие профессии трекер» награжден руководитель акселерационных программ ФРИИ, CEO GoGlobal Гаджимурад Алиев.

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