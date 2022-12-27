IPhone 11 стал самым популярным подержанным смартфоном в России

Самой часто продаваемой б/у моделью в 2022 году стал iPhone 11 со средней ценой продажи 32 тыс. рублей, показало исследование сервиса выкупа и обмена техники «ДамПродам».
Эта модель вышла в 2019 году: с тех пор цена на нее падает, а спрос растет, отмечают аналитики.Самые популярные подержанные смартфоны в России в 2022 году:
- iPhone 11 со средней ценой продажи 32 тыс. рублей,
- iPhone 12 Pro Max со средней ценой продажи 52 тыс. рублей,
- Phone 12 с памятью 128 Гб со средней ценой продажи 39 тыс. рублей.
При этом среди брендов традиционно в сегменте trade-in лидируют Apple, Samsung, Huawei. Такой же топ-3 был и в 2021 году.
Средний чек среди бренда Apple в 2022 составляет около 35 тыс. рублей против 55 тыс. в 2021 году, что «ДамПродам» связывает с падением курса доллара в течение весеннего и летнего периода, когда вся техника подешевела до 15%.
Меньшей популярностью на вторичном рынке пользуются смартфоны на платформе Android. Их реже продают и покупают в качестве «гаджета с пробегом».
Китайские недорогие смартфоны также не представлены массово на вторичном рынке — средний цикл их использования гораздо короче, а изначально низкая стоимость гаджета становится на вторичном рынке еще меньше.
Фото на обложке: Unsplash
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