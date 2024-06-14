Юрист перечислил риски законопроекта о снижении компенсации за нарушение права на товарный знак

Норма нужна для борьбы с «серийным» взысканием компенсаций в пользу правообладателей за одно и то же нарушение. RB.RU узнал, что изменится для владельцев товарных знаков в связи с новой нормой, и сократится ли число нарушений в этой сфере.

Правительство РФ в начале июня внесло в Госдуму законопроект о снижении компенсации за нарушение права на товарный знак. Это возможно в том случае, когда нарушитель уже выплачивал ее в рамках аналогичного дела.

Какие санкции за нарушение прав на товарный знак есть сейчас

В настоящее время законодательство РФ предусматривает несколько способов расчета компенсации за незаконное использование товарных знаков. Одним из наиболее распространенных методов является компенсация в фиксированной сумме за каждое нарушение — от 10 тыс. до 5 млн рублей.

Также предусматривается компенсация в размере двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, либо в размере двукратной стоимости права использования товарного знака, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обыкновенно взимается за правомерное использование знака.

Риски для правообладателей и лазейки для нарушителей

«Основной риск для правообладателей заключается в том, что снижение компенсаций может уменьшить сдерживающий эффект штрафов для нарушителей. Таким образом, компании могут стать менее защищенными от повторных нарушений, так как уменьшается финансовое давление на правонарушителей. Это может также усложнить процесс получения адекватной компенсации за ущерб, который был нанесен», — сообщил RB.RU Сергей Боровинских, основатель юридического бутика Сергея Боровинских, специализирующего на юридическом сопровождении IT и Digital бизнеса.

Снижение суммы штрафов для нарушителей может подтолкнуть их к продолжению незаконного использования товарных знаков, так как они будут готовы рискнуть штрафом ради потенциально более высоких доходов от использования чужих товарных знаков, считает эксперт.

Кроме того, снижение компенсации может стимулировать недобросовестные компании к регистрации знаков, сходных до степени смешения с известными брендами, с целью инициировать более многочисленные иски.

Эксперт признает, что финансовая выгода от таких действий может оказаться не такой значительной, как в текущих условиях, однако судебные издержки и юридические расходы могут оказать негативные последствия для легитимных правообладателей.

Как нужно доработать законопроект

Боровинских считает, что необходимо учесть несколько пунктов при доработке законопроекта:

Определить четкие критерии для снижения суммы штрафа, что позволит избежать правоприменительных проблем.

Ввести дополнительные меры и санкции против «рецидивистов», чтобы исключить возможность многоразового нарушения товарных знаков.

Разработать положения, которые будут защищать легитимных пользователей товарных знаков от злоупотреблений со стороны тех, кто пытается воспользоваться системой для уничтожения конкурентов.

Ввести более детализированное регулирование споров по поводу сходства товарных знаков до степени смешения, чтобы суды могли точнее определять, является ли это злоупотреблением или случайностью.

«Внедрение новых норм всегда требует тщательного анализа их последствий и возможных лазеек для злоупотреблений. Очень важно, чтобы подобные изменения не ослабляли защиту интеллектуальной собственности и не увеличивали нагрузку на судебную систему», — заключил эксперт.

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